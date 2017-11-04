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增強實力迎接明年大賽 馬田徑教練冀赴日取經

发布于 November 4, 2017

（吉隆坡3日讯）大马田径短跑教练博阿德尚不放弃带领弟子们前往日本取经的机会，并希望有单位赞助他们完成这个梦想，以便能增强实力和筹码去迎接明年大赛的挑战。
目前作为“新东运飞人”凯鲁哈菲兹、巴德鲁希山、全国学联赛冠军莫哈末艾德尔等一众大马短跑新星教练的博阿德，表示虽然大马田径总会和国家体育理事会已经鼎力支持他们发展本地田径，但还不够。他称，其他国家在只剩5个月时间备战明年共运会的当儿已经准备了最好的计划，而凯鲁哈菲兹等人现在还只能在柔佛的体育学校训练。在早前，大马田径队计划在稍后前往德国训练，以提前适应欧洲天气备战共运前在英国举行的室内世锦赛，而博阿德方面应允参加。
博阿德也分享说，会选择日本，主要是当地提供可以激发选手潜能的训练和竞技环境，哪怕届时在日本运动科学学院（JISS）和国家队训练基地的训练费用可以高达每周至少5万4800令吉的开销。
“我时常有跟国家体育学院力量与耐力中心主任杰德阿德里安商讨选手训练计划，当他给我列出当今亚洲前十成绩有逾半都是日本人写下、速度都是百米10秒左右那样的高度时，我就觉得我需要前往当地，看看他们的训练方法。”

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