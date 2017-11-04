首页 体育新闻 難忍屈辱挨罵半小時 曼聯舊將踢球迷臉

難忍屈辱挨罵半小時 曼聯舊將踢球迷臉

发布于 November 4, 2017

（里斯本3日综合电）本轮欧联杯小组赛，曼联旧将埃弗拉占据各路媒体头条，因他复制了康托纳当年飞踹球迷的行为。如今面临超重磅罚单。

埃弗拉的这次意外发生在马赛客场挑战吉马良斯的比赛赛前。据《队报》指出，马赛球员热身时与场边的的球迷发生冲突，而埃弗拉在热身时被球迷们用唱歌和辱骂的方式羞辱了半个小时，无法忍受的法国人决定做出还击。
他走到广告牌边的埃弗拉直接飞起一脚击中了一位球迷的面部。这一幕像极了当年康托纳那次著名的飞踹。最终埃弗拉被队友拉回了更衣室。除了埃弗拉外，多位马赛球员也卷入了冲突，场面一度相当混乱。随后，裁判介入其中，将埃弗拉罚出场外。
埃弗拉成为了欧联杯历史上第一位比赛还没开始就被罚出场的球员。庆幸，埃弗拉并没有进入马赛本场比赛的首发名单，因而马赛依然能够以11人的完整阵容踢完比赛。但是最终马赛仍以0比1告负。
欧足总官方确认了埃弗拉被罚下的事实：“是的，马赛的一位球员因为在球场上参与斗殴被罚了出去。”
《每日镜报》称埃弗拉的这个动作简直就是中国功夫，很有杀伤力，而他的这个动作也让人很自然的想起了当年康托纳飞踹球迷的那一幕，当时“曼联国王”遭到了英足总禁赛8个月的严重处罚。
冲突事件后，马赛和埃弗拉面临欧足联的追加禁赛。考虑到埃弗拉已36岁，他这次甚至可能直接被禁赛到退役。
此事之后，有国外网友扒出了埃弗拉此前发布的一段视频，视频里埃弗拉与自己的搏击搭档进行着左脚侧踢的练习，今夜的法国国脚也算是“学以致用”了。
埃弗拉的职业生涯不缺乏争议的地方。2010年世界杯，法国队爆发内讧，埃弗拉率领队友进行罢训，军心涣散的法国队最终小组垫底出局。世界杯后，埃弗拉被法国足协处以禁赛5场的处罚。

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