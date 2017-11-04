阿仙納梅西3神撲獲好評

（伦敦3日综合电）靠23岁的马特·梅西出色表现，阿仙纳主场零封贝尔格莱德红星后晋级淘汰赛！

考虑到周末将在英超对曼市，温格轮休全部主力。与两周前客场对贝尔格莱德红星时相比，温格做出一个调整，就是用23岁的马特·梅西顶替了主力门将切赫。

值得一提是，此役留在替补席的切赫10次在欧联杯出场，是其他阿仙纳替补(4次)的两倍。在欧足联各项赛事，切赫已出场127次。

马特·梅西出身于阿仙纳青训，2014年夏训时就被提拔入一线队，但之后被租借到低级别球队，上赛季在卢顿时出场13次。因切赫和奥斯皮纳受伤，梅西4月5日被阿仙纳提前召回。10月24日，梅西在对诺威治的联赛杯第四轮完成阿仙纳处子秀，此役之前仅为枪手出战2次。

不过，梅西扎实的技术和出色的心理素质让温格吃下定心丸，他在比赛中完成3次神扑，其中一次是在自己打滑跪倒在地后，迅速起身腾空跃起，单手托出对手攻门。梅西的及时出击、封堵角度也让博阿西耶两度错过单刀良机。

欧足总官网指出，“马特·梅西今夜真的给我们留下了深刻的印象，尤其是他的意识。三次出场，三次拯救了他的球队。”

赛后，温格也赞扬这名弟子，他说：“马特·梅西很好的抓住了这次机会。你很难见到这么高的球员还能有这么快的速度。他很聪明，也很专注，他踢得很好。”

阿仙纳主帅还指出，“我们要去科隆，还会在主场对伯里索夫。我们会努力赢下最后两场比赛。”