萊萬有望復出戰舊主 羅本：多蒙特爭冠大對手

（柏林3日综合电）德甲周六迎来榜首大战，拜仁慕尼黑将在客场与多蒙特交手，莱万多夫斯基将伤愈复出，出战旧主多蒙特。而罗本表示，多蒙特是争冠主要对手。

拜仁球星罗本接受《图片报》访问时表示：“大家都清楚，多蒙特很有实力。当他们在状态好的时候，对我们来说将会很困难。”他也承认，多蒙特仍是拜仁争冠的主要对手，“是的！这点会一直保持到最后。RB莱比锡也会继续在竞争中。”

“现在还要看两队在欧战的表现，看看他们是否还将继续征战欧冠。”拜仁在海因克斯手下赢得全部6场比赛，并在联赛反超多蒙特，以3分领跑积分榜。但海因克斯仍未感到满意，罗本说：“仍有许多需要去改进，还没到达极限。”

海因克斯对莱万的复出充满信心：“莱万多夫斯基训练很好，希望一切顺利，他可以在周六的比赛中复出。”波兰射脚莱万多夫斯基在2010年加盟多蒙特，随队夺得两次德甲冠军，2014年转投拜仁，连续三年夺得德甲冠军。

穆勒在拜仁击败汉堡的比赛中受伤，拜仁官方确认，穆勒肌肉撕裂，至少将缺阵3周时间。周四，他已经回归训练，看起来恢复进程还不错。拜仁官方推特发布了穆勒的训练图，并配文称：“好消息！穆勒已经回到训练场啦！”

德甲豪门多蒙特近日状况不佳：联赛三场不胜，在欧冠两场对阵希腊人竞技的比赛中也都没有能够取胜。不过，多蒙特中场沙欣还是对榜首大战充满期待，“对阵拜仁来得正是时候，我们有机会完全扭转形势，对于博斯的信任没有丝毫减少。”