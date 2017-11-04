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俞小珊：影響鄰里污染壞境 住屋充當餐飲店違法

发布于 November 4, 2017
美里市长俞小珊告诫民众，切勿以身试法，利用住家从事饮食业等商业活动，以免因遭到投诉和执法组取缔，造成不必要的财务损失。
美里市长俞小珊告诫民众，切勿以身试法，利用住家从事饮食业等商业活动，以免因遭到投诉和执法组取缔，造成不必要的财务损失。

（本报美里3日讯）美里市长俞小珊慎重劝诫民众切勿利用民宅从事商业活动，特别是饮食生意，以免招来民众投诉，市政局执法组的取缔。

市长俞小珊今日出席假美里城市转型中心举行的会客日活动上，针对民众提出有关投诉，接受记者访问时，如此告诫民众。

他说，在住家从事饮食生意，除了存在着油污、食物残渣处理不当对环境构成的污染问题之外，人客众多出现的嘈杂声，以及随意停车的问题，都将为左邻右舍带来巨大的困扰。

他极度不鼓励民众以身试法，以免遭到投诉和取缔，造成更大的财务损失。

他声称，当局在接获民众举报后，首先将给以警告信，再来将采取取缔行动和罚款，最后采取步骤是将违规者提控上庭。

副市长朱莱希在发表谈话时称，时下利用住家从事商业活动的情况日渐增加，除了饮食生意，有者也从事洗车服务、汽车维修烧焊、时装、洗衣、杂货店等。

朱莱希吁请其他相关机构，如土地测量局、环境部、贸消部等，亦能介入关注此问题。

市局會客日接26投訴
溝渠道路問題最多

（本报美里3日讯）美里市政局会客日于今早10时至11时在美里城市转型中心举行，并接获26宗投诉个案，尤以沟渠和道路保养问题各6宗为最多。

有关涉及沟渠和道路保养问题的个案，包括罗东邦卡拉兰居民反映该区没有完善排水道系统的问题，旧海南路居民要求建造缓速丘降低行驶车速。

同时，亦有民众要求当局重新检讨华拉德商业中心前面路段的交通秩序，并认为两辆车同时间争先恐后由红新月会路转向富丽华支路，存在着安全隐忧。

其他的投诉案例，包括涉及非法倾倒垃圾2宗、割草3宗、住宅沟渠保养1宗、交通灯和路灯问题2宗、指示牌1宗、排水道墙体崩塌2宗、园艺美化保养1宗、非法营业1宗，以及泊车部门1宗。

11月份的第2次的会客日，将于本月24日（星期五）上午10时至11时，假美里老人街举行。

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