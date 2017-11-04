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釋放疑非法木材機器事件 首長指示重新調查

发布于 November 4, 2017
达立朱菲立（右3）赠送纪念品予首长阿邦佐哈里（左4）。
达立朱菲立（右3）赠送纪念品予首长阿邦佐哈里（左4）。

（本报古晋2日讯）首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里指出，针对释放被扣查木材及机械被的事件，他已指示首长署隶属的独立单位，即保安单位去重新展开调查。

他说，他已指示开设一个委员会去调查该案件，成员包括上述保安单位。
他也表示，调查委员会成员将不包括砂森林局在内。

阿邦佐哈里是今日为廉政活动主持开幕活动后，受访时询及上述新闻时，如是表示。
据悉，该案件是日前由本地一家英文报章首版新闻报导，指一批在8月间展开的取缔行动中在民都鲁扣留了价值月700万令吉的疑是非法木材及重心机器，日前因为被指无问题而释放。新闻也证实砂森林局长沙布安表示调查小组下结论宣布无问题而释放该批木材及机器。对此，砂旅游、艺术、文化、青年与体育部长拿督阿都卡林在新闻见报后隔日受访时认为案件可疑，而希望反贪污委员会介入调查。

首长表示，对于该事件，他不愿多谈，因为阿都卡林已经发表了相关看法。

另外，砂副首长拿督阿玛阿旺登雅也于今日出席廉政活动期间受访时指出，他也已指示该事件重新调查。他表示，该事件将会由一个单位去负责调查，而该单位内并不包括砂森林局在内。

询及他是否也认为事件存有贪污嫌疑，他表示并不了解，也因此才会指示展开调查。他表示并未对该事件向大马反贪污委员会举报，而会先展开调查，并表示希望能尽早完成。

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