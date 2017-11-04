總稽查司廉政報告 砂每年獲乾淨記錄

（本报古晋2日讯）砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里表示，砂州拥有崇高的廉政，在每年的总稽查司报告中都获得相当干净的记录，然而他仍在内阁中设立首长署廉政与监察部，以持续监督砂州政府各单位，确保秉持廉政服务。

他说，由此可见州内阁非常重视廉政。

他称，他在州内阁中设立上述单位，是因为认为人都是难免会犯错的，而且人都各有缺点，同时也形容州内阁成员也可能会因为长久处在安逸区而忘却了遵守职责，因此才设立上述廉政与监察部。

他说，不论什么宗教都一样，人所面对最大挑战是欲望，如果可以克服欲望便表示达到廉政。

他是今早出席砂首长署（廉政与监察）部举办的廉政活动上致词时，如是表示。

此外，他也指出，砂拉越虽然拥有崇高廉政记录，仍然会出现一些行政上的失误，并举例，在德拉甲艾曾经出现由本固鲁签发批准土地转让的事件，让人感到哗然。他说，就算是州议员都未能签发土地转让，该地区却有上述事件发生，显然在行政上出现问题，与州政府批准批发土地的单位相互冲突。

他形容，砂拉越人是拥有崇高道德的人，人们都拥有廉政，因此应该让廉政成为砂拉越人持有的文化。

另一方面，较早前，砂首长署（廉政与监察）部长拿督达立朱菲立也于致词中指出，各界不要望了砂州内阁在今年初完成了廉政宣誓仪式，而且是首长阿邦佐哈里上任2周的时间内进行宣誓。他说，州内阁成员也在前首长已故阿德南在任期间宣誓廉政。

他也指出，根据世界银行研究结果显示，若的贪污问题成功被遏止，那么世界经济将会稳健保持增长。他也表示，贪污甚至会导致其他罪行，如果不被遏止，将会导致国家变得衰弱，因此强调打击贪污，必须要获得人们共同做出努力。