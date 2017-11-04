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第二國產車 ECO挑戰賽 砂大勇闖總決賽

发布于 November 4, 2017

（本报古晋3日讯）砂拉越大学勇闯总决赛！成功成为东马区唯一一所入围“2017年第二国产车ECO挑战赛”总决赛的高等学府。

此项由第二国产车（国产车）所举办的“2017年第二国产车ECO挑战赛”赛事，共获得全马21所高等学府参赛，最终入围最后十强的高等学府战绩如何，将于本月29日于沙亚南会展中心揭晓。
赛事旨在让参与的学生们将现有第二国产车车款进行开发，设计创意及设计节能兼具的组件，而该设计方案必须具备“环保，更新及原创”的元素。

作为第二国产车公关经理的阿末达米奥玛今早在有关赛事媒体汇报会上指出，该赛事主办目的除了是要让学生发挥创新及开发产品外，同时也提供一个学习平台，让学生有足够经验及知识踏入职场。
他坦言，曾经看到媒体曾报导大学毕业生没有充足的准备及条件进入职场，因此，他相信类似的赛事将能协助这些大学生将他们所学发挥出来，确保他们是能应付问题及展现他们的实力。

而作为第二国产车研究及开发部副总经理的哈吉斯则披露称，此项类似赛事是于2009年首次举办，不过当时是让学生改造车款的性能及车型设计。
“但在2013年之后，我们公司预见车型内部发展的重要性，因此才改变赛事概念。”
他说，本届挑战赛期间，该公司都有安排技术导师和研究及发展专员全权引导学生，让学生能更加发挥技能。

2017年第二国产车ECO挑战赛”设有多个组别现金奖让参赛者赢取，包括设计组别（冠亚季军各得2千、1千500及1千令吉），产品提案文件（冠亚季军各得7千、5千及3千令吉），组件开发（冠亚季军各得1万、8千及6千令吉）及整体表现（冠亚季军各得2万、1万2千及8千令吉）。

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