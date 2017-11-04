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阿都拉賽多：張健仁拒出席廉政活動 彰顯希聯缺政治成熟

发布于 November 4, 2017

（本报古晋3日讯）砂首长署助理部长阿都拉赛多形容，今日由首长署（廉政与监察）部举办的廉政活动中，首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里致开幕词中表示重视加强砂拉越州廉政，言论中根本没有谈及任何政治，故对砂希望联盟主席张健仁拒绝出席，更选择将该活动政治化，而感到不解。
他说，该活动公开邀请了所有政府各机构、所有州议员，包括反对党代议士，而活动中发现有伊斯兰党代表出席，却不见砂反对党成员。
他强调，上述活动中可说是提醒那些掌权者应获得人们的信任，并且有责任完成有效兼良好地掌管砂州的任务。
“张健仁选择拒绝出席这项活动，彰显出希望联盟缺乏政治成熟。”
他说，反对党成员既然有代表参与到砂州公共问责委员会中，为何不善用代表权，针对砂州财政偏差做出询问，当然如果发现问题的话。
他也形容，张健仁决绝接收总稽查司报告，但该报告对砂州行政表现给予高度评价，远超行动党所执掌的槟城。
他也调侃称，张健仁声称砂拉越民主不存在，然而是否忘了行动党中委选举程序不民主？
也是首长首席政治秘书的阿都拉赛多是今日通过文告，回应张健仁日前通过报章表示不出席该活动而发表上述看法。

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