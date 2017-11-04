首页 新闻 南砂新闻 浮羅岸青運 攜手四中 18日起饑餓30

浮羅岸青運 攜手四中 18日起饑餓30

发布于 November 4, 2017
今年儿童饥饿行动8小时的小勇士与志工们大合照。
今年儿童饥饿行动8小时的小勇士与志工们大合照。

（古晋3日讯）由砂州青运浮罗岸支会及古晋中华第四中学联合承办的饥饿30自办营将延期至2017年11月18日及11月19日，在古晋中华第四中学举行。

11月5日（星期日）上午10时至下午5时，砂州青运浮罗岸支会饥饿30志工团将会在富丽华购物广场展开推广与招募活动，让民众了解参与自办营的意义及饥饿与贫困所衍生的种种社会问题。

由马来西亚世界宣明会所举办的饥饿30是全马最大型的筹款与醒觉教育活动，透过禁食固体食物，从中体验到饥饿和贫困的孩童与家庭的感受，也学习如何能为这些有需要的社群带来改变，为他们的社区发展计划贡献一份力量。

透过饥饿30活动所筹得的善款将用于支援世界宣明会推行的发展项目，帮助饥饿的孩童和家庭，受惠的国家包括马来西亚、蒙古、越南、印尼、菲律宾和刚果民主共和国。

世界宣明会透过提供医疗保健、营养膳食、干净水源、粮食保障和经济发展，帮助社区摆脱贫困。

青运浮罗岸支会自办营籍此感谢Oriental Worldwide Shipping Sdn Bhd、Yakult马来西亚有限公司、Indocafe、富丽华购物广场、Vivacity Megamall的赞助。

无法亲临现场的民众可联络营长沈毓彬（016-889 7536）或副营长陈豫腾（016-809 2115）以了解详情。

  • 东盟心脏病学联合会成员在“第22届东盟心脏病学联合会大会”开幕礼上大合照。

    東盟心臟病學聯合會大會 逾500教職員代表出席

    （本报斯市3日讯）“第22届东盟心脏病学联合会大会”今天首次在汶莱举行。 有超过500名教职员和代表团出席这项大会活动，分别来自汶莱和东盟国家，以及澳洲、中国、印度、欧洲及美国等。…
    November 4, 2017
    1 second read
  • “侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆”，今年也是1937年南京大屠杀30多万遇难者的死难80周年。

    華砂總籌組赴南京體會歷史 下月21海外青年尋根之旅

    （诗巫3日讯）留华砂总将筹组于今年12月21日至2018年1月1日在中国江苏省南京市举办“2017年海外华裔青少年寻根之旅冬令营-江苏省南京营”。 该冬令营由中国国务院侨办主办、江…
    November 4, 2017
    8 second read
  • 刘利民（中）颁发2017年男模范生奖予俞书威。

    敦化年度頒獎典禮 俞書威黃詠琪獲模範生獎

    （本报诗巫3日讯）敦化中学年度颁奖典礼，该校学生俞书威及黄咏琪荣获男女模范生奖。 该校董事长天猛公拿督刘利民表示，在运动团队、学校活动及日常生活中，获胜能让人有推动力及发挥出所有的…
    November 4, 2017
    1 second read
载入更多相关文章
  • 达立朱菲立（右3）赠送纪念品予首长阿邦佐哈里（左4）。

    釋放疑非法木材機器事件 首長指示重新調查

    （本报古晋2日讯）首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里指出，针对释放被扣查木材及机械被的事件，他已指示首长署隶属的独立单位，即保安单位去重新展开调查。 他说，他已指示开设一个委员会去调查该案件…
    November 4, 2017
    0 second read

  • 總稽查司廉政報告 砂每年獲乾淨記錄

    （本报古晋2日讯）砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里表示，砂州拥有崇高的廉政，在每年的总稽查司报告中都获得相当干净的记录，然而他仍在内阁中设立首长署廉政与监察部，以持续监督砂州政府各单位，…
    November 4, 2017
    0 second read

  • 第二國產車 ECO挑戰賽 砂大勇闖總決賽

    （本报古晋3日讯）砂拉越大学勇闯总决赛！成功成为东马区唯一一所入围“2017年第二国产车ECO挑战赛”总决赛的高等学府。 此项由第二国产车（国产车）所举办的“2017年第二国产车E…
    November 4, 2017
    2 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭