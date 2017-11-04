浮羅岸青運 攜手四中 18日起饑餓30

今年儿童饥饿行动8小时的小勇士与志工们大合照。

（古晋3日讯）由砂州青运浮罗岸支会及古晋中华第四中学联合承办的饥饿30自办营将延期至2017年11月18日及11月19日，在古晋中华第四中学举行。

11月5日（星期日）上午10时至下午5时，砂州青运浮罗岸支会饥饿30志工团将会在富丽华购物广场展开推广与招募活动，让民众了解参与自办营的意义及饥饿与贫困所衍生的种种社会问题。

由马来西亚世界宣明会所举办的饥饿30是全马最大型的筹款与醒觉教育活动，透过禁食固体食物，从中体验到饥饿和贫困的孩童与家庭的感受，也学习如何能为这些有需要的社群带来改变，为他们的社区发展计划贡献一份力量。

透过饥饿30活动所筹得的善款将用于支援世界宣明会推行的发展项目，帮助饥饿的孩童和家庭，受惠的国家包括马来西亚、蒙古、越南、印尼、菲律宾和刚果民主共和国。

世界宣明会透过提供医疗保健、营养膳食、干净水源、粮食保障和经济发展，帮助社区摆脱贫困。

青运浮罗岸支会自办营籍此感谢Oriental Worldwide Shipping Sdn Bhd、Yakult马来西亚有限公司、Indocafe、富丽华购物广场、Vivacity Megamall的赞助。

无法亲临现场的民众可联络营长沈毓彬（016-889 7536）或副营长陈豫腾（016-809 2115）以了解详情。