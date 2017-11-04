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即起接受報名 2.0醫學講座免費入場

发布于 November 4, 2017

（本报美里3日讯）2位心脏专科医生再莅美里举办“2.0医学讲座”，即日起接受报名出席参与聆听，免费入场。
美里兴安会馆、美里城市医疗中心（MCMC）和 Gleneagles Kota Kinabalu Hospital 将于本月11日（星期六）中午12时至下午5时，假美乐大酒店7楼联办“2.0医学讲座”。
“2.0医学讲座”将邀请来自沙巴州心脏专科医生阿布巴卡医生以及陈伟健医生。
美里兴安会馆主席拿督吴健平今早与各举办单位进行新闻发布会上表示，以上2位专科医生将以不同领域讲解心脏病健康讲座。
他说，去年首次举办的“心脏讲座”获得多人的支持，反应热烈，出席人数达200人，让大家知道医学的知识，因为获得大家欢迎，所以该会决定举办2.0讲座活动。
每年的心脏讲座将会邀请2位专科医生来讲解，即日起接受报名，不过美里兴安会馆优先报名，然后公开给其它公会参与，入场免费。
心脏讲座主要是让病患知道心脏病是如何患上，心脏病随时发作，让大家一起了解健康，照顾好自己的身体。
拿督吴健平指出，美里兴安会馆除了照顾会员之外，也作出社会福利工作，公开给所有公会参与。
有意出席“2.0心脏讲座”人士，可联络翁天顺（手机013-8386818）、蔡玉梅（手机019-8152354）、MARIA BTE ABDULLAH（手机012-8476301），以及085-426622报名。

美里沒心臟病專科醫生
吳健平感遺憾

（本报美里3日讯）“医生好，不代表能医好我们的病。”
美里兴安会馆主席拿督吴健平今早在新闻发布会上作出以上谈话。他说，心脏病是心脏所带来的反效果的病状，心脏是专科，但很可惜的是美里没有1间属于心脏病专科医院。
他表示，已升格为市的美里，都没有一个心脏病专科医院获专科医生，仅有古晋才有。
“也是华总署理主席的我感到非常遗憾，实际上美里需要一个心脏专科医院或医生，但这里没有。”
他表示，心脏病在马来西亚的死亡率属于最高，这次能邀请来自沙巴州的2位心脏专科医生为美里人讲解是件难得可贵的事。
此外，拿督吴健平指出，脑和脊椎骨对人体也非常重要，脑和脊椎骨是相连的，美里同样也没有脑科医生，而且，脑、中风、心脏病都有相关。
“不只是专科医生，美里也要提升医疗设备，据我了解，美里的私人医院也没有完善的救护病房设备，很可悲。所以，有钱人可以用直升机或租私家飞机去其他地方治疗，但如果是穷人就只能在这里等死！”
他补充，美里中央有很多医生和设备，但很多医生都不是专科医生，我们要的是美里有专科医生。
“医生好，不代表能医好我们的病。在进行一项手术时，主要的是麻醉师，实际上麻醉师是属于专科医生，一个是否符合要开刀动手术，就要看麻醉师检验。”
他表示，麻醉师扮演着重要的角色，如果一个不身体不适合麻醉，就必须停止动手术。

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