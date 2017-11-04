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首長：籌募更多資金 砂需擁新模式財務策略

发布于 November 4, 2017
砂拉越徽章的徽章概念来自砂拉越手制草席，颜色则以砂州旗颜色，即红色、黄色为主。
砂拉越徽章的徽章概念来自砂拉越手制草席，颜色则以砂州旗颜色，即红色、黄色为主。

（本报古晋3日讯）砂首席部长拿督巴丁宜阿邦佐哈里表示，砂拉越发展银行的成立，旨在让砂州在不消耗储备金的情况下，让州储备金和投资额取得平衡。
他说，前任首席部长敦泰益玛目和已故拿督巴丁宜阿德南为砂拉越储存了庞大的储备金，因此，他认为，使用庞大储备金来进行投资，推动本州的消费，让砂州经济取得成长，才是明智的做法。
他说，经济学家认为，如不善用储备金，也可称为砂拉越的机会成本（opportunity cost），这也同等失去机会。
故此，他称，砂拉越需要拥有新模式财务策略来为砂拉越发展项目筹募更多的资金。
“如果砂拉越要在经济发展商跨进一大步，就不应该苦候联邦的拨款。”
他以州内迫切需要重建和维修的破旧学校为例。
阿邦佐哈里是于今日为砂拉越发展银行及银行徽章主持推展礼上致词时，如是表示。
另一方面，他坦言，砂拉越追求跃升迈向数码经济发展的轨道上，是需要大量的财力才能让目标实现，因此砂拉越发展银行的成立来得正是时候。
他称，砂拉越发展银行在2018年1月开始运作，运作资本将高达5亿令吉。
首席部长披露，砂拉越发展银行董事局主席将由砂州务秘书丹斯里慕希迪甘尼担任，董事局成员包括副财政司拿督李年香、产业投资的资深律师拿督沙卡维、成功的顾问工程师克里斯多福安德里、以及在证券和银行业拥有丰富经验的专才何瑞发（译音）；砂拉越发展银行首席执行员则是在证券与银行业拥有多年经验的人士沈庆文。
砂州政府也将会在特定领域进行投资，例如与国油公司进行石油与天然气项目以及清洁能源领域，利用砂州资源的巨大潜力及增加消费，从而进一步促进州内经济的长期发展。

協助政府推動經濟發展
砂發展銀行非商業銀行

（本报古晋3日讯）砂州务秘书兼砂拉越发展银行董事局主席丹斯里莫希迪甘尼表示，砂拉越发展银行并非商业银行，主要扮演发展金融机构的角色，协助州政府推动砂拉越在经济上的发展。
他指出，砂发展银行的成立，在长期看来可为砂拉越带来具潜能的新经济模式，带领砂经济到达另一高峰。
他称，这崭新经济模式也就是让砂发展银行注资砂政府推动策略性发展项目。
莫希迪甘尼说，砂发展银行是砂拉越历史性上首个全权拥有的银行，而为了符合银行的苛刻条例。
他表示，在设立砂发展银行的过程并不简单，包括展开策划、开设办事处、招募职员和建立银行系统等。
他感谢国家银行总裁提供的不少意见，确保砂发展银行真正符合发展金融机构准则。
同时，在 砂州政府和联邦政府合作下，砂发展银行在短短两个月获准设立。
他相信，在拥有法律与金融专业知识和丰富经验者的带领下，砂发展银行将完成砂政府赋予的使命。

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