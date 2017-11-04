首页 新闻 南砂新闻 東盟4國關稅局小組會議 探討汶印馬菲邊境貿易事宜

東盟4國關稅局小組會議 探討汶印馬菲邊境貿易事宜

发布于 November 4, 2017
第12届东盟4国关税、移民、检疫及安全工作小组会议于本月2、3日展开，图为出席者合影。
第12届东盟4国关税、移民、检疫及安全工作小组会议于本月2、3日展开，图为出席者合影。

（本报古晋3日讯）砂移民局局长肯拉本表示，为期两天的第12届东盟4国关税、移民、检疫及安全工作小组会议，主要是探讨汶莱、印尼、马来西亚和菲律宾4国边境贸易事宜，同时在12月份也将把会议结果提呈于布城所召开的高级官员会议（SOM）。
他强调，在昨日和今日（2、3日）所召开的会议，主要是促进4个国家贸易活动及人民流动，并没有谈论任何与政策有关的事项。
他解释，这是因为有关政策的事宜并不在砂移民局权限范围内。
他是在今日上午，在第12届东盟4国关税、移民、检疫及安全工作小组会议开始前，接受媒体访问时如是发表谈话。
肯拉本指出，有关汶莱、印尼、马来西亚及菲律宾东盟成长区（BIMP-EAGA）小组成立于1994年，旨在加速4国内较不发展区域社会经济活动。
他表示，希望能通过成立相关小组，让汶莱、印尼、马来西亚和菲律宾比较落后或不怎么发展的地区，能与国家内的发展区域并驾齐驱。
这些较不发展地区包括，菲利宾的南区、马来西亚的砂拉越及沙巴、印尼加里曼丹及苏拉威西区域。
他说，这些贸易涉及到的活动，就包括货物及服务。
“我们主要是探讨如何提升相关建筑及协调规章制度等事宜；同时，也讨论如何促进流动事宜。”
他指出，是项活动乃常年活动，今年轮到古晋承办。此次会议结果，会在12月提呈至布城高级官员会议，以进行下一步讨论。

  • 东盟心脏病学联合会成员在“第22届东盟心脏病学联合会大会”开幕礼上大合照。

    東盟心臟病學聯合會大會 逾500教職員代表出席

    （本报斯市3日讯）“第22届东盟心脏病学联合会大会”今天首次在汶莱举行。 有超过500名教职员和代表团出席这项大会活动，分别来自汶莱和东盟国家，以及澳洲、中国、印度、欧洲及美国等。…
    November 4, 2017
    1 second read
  • “侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆”，今年也是1937年南京大屠杀30多万遇难者的死难80周年。

    華砂總籌組赴南京體會歷史 下月21海外青年尋根之旅

    （诗巫3日讯）留华砂总将筹组于今年12月21日至2018年1月1日在中国江苏省南京市举办“2017年海外华裔青少年寻根之旅冬令营-江苏省南京营”。 该冬令营由中国国务院侨办主办、江…
    November 4, 2017
    8 second read
  • 刘利民（中）颁发2017年男模范生奖予俞书威。

    敦化年度頒獎典禮 俞書威黃詠琪獲模範生獎

    （本报诗巫3日讯）敦化中学年度颁奖典礼，该校学生俞书威及黄咏琪荣获男女模范生奖。 该校董事长天猛公拿督刘利民表示，在运动团队、学校活动及日常生活中，获胜能让人有推动力及发挥出所有的…
    November 4, 2017
    1 second read
载入更多相关文章
  • 达立朱菲立（右3）赠送纪念品予首长阿邦佐哈里（左4）。

    釋放疑非法木材機器事件 首長指示重新調查

    （本报古晋2日讯）首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里指出，针对释放被扣查木材及机械被的事件，他已指示首长署隶属的独立单位，即保安单位去重新展开调查。 他说，他已指示开设一个委员会去调查该案件…
    November 4, 2017
    0 second read

  • 總稽查司廉政報告 砂每年獲乾淨記錄

    （本报古晋2日讯）砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里表示，砂州拥有崇高的廉政，在每年的总稽查司报告中都获得相当干净的记录，然而他仍在内阁中设立首长署廉政与监察部，以持续监督砂州政府各单位，…
    November 4, 2017
    0 second read

  • 第二國產車 ECO挑戰賽 砂大勇闖總決賽

    （本报古晋3日讯）砂拉越大学勇闯总决赛！成功成为东马区唯一一所入围“2017年第二国产车ECO挑战赛”总决赛的高等学府。 此项由第二国产车（国产车）所举办的“2017年第二国产车E…
    November 4, 2017
    2 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭