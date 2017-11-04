東盟4國關稅局小組會議 探討汶印馬菲邊境貿易事宜

第12届东盟4国关税、移民、检疫及安全工作小组会议于本月2、3日展开，图为出席者合影。

（本报古晋3日讯）砂移民局局长肯拉本表示，为期两天的第12届东盟4国关税、移民、检疫及安全工作小组会议，主要是探讨汶莱、印尼、马来西亚和菲律宾4国边境贸易事宜，同时在12月份也将把会议结果提呈于布城所召开的高级官员会议（SOM）。

他强调，在昨日和今日（2、3日）所召开的会议，主要是促进4个国家贸易活动及人民流动，并没有谈论任何与政策有关的事项。

他解释，这是因为有关政策的事宜并不在砂移民局权限范围内。

他是在今日上午，在第12届东盟4国关税、移民、检疫及安全工作小组会议开始前，接受媒体访问时如是发表谈话。

肯拉本指出，有关汶莱、印尼、马来西亚及菲律宾东盟成长区（BIMP-EAGA）小组成立于1994年，旨在加速4国内较不发展区域社会经济活动。

他表示，希望能通过成立相关小组，让汶莱、印尼、马来西亚和菲律宾比较落后或不怎么发展的地区，能与国家内的发展区域并驾齐驱。

这些较不发展地区包括，菲利宾的南区、马来西亚的砂拉越及沙巴、印尼加里曼丹及苏拉威西区域。

他说，这些贸易涉及到的活动，就包括货物及服务。

“我们主要是探讨如何提升相关建筑及协调规章制度等事宜；同时，也讨论如何促进流动事宜。”

他指出，是项活动乃常年活动，今年轮到古晋承办。此次会议结果，会在12月提呈至布城高级官员会议，以进行下一步讨论。