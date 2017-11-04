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首長：積極加強木材研究 勿忽略下游工業開發

发布于 November 4, 2017
首长阿邦佐哈里（右5）移交2017年首长奖予“最佳管理完全受保护区”得奖单位。
首长阿邦佐哈里（右5）移交2017年首长奖予“最佳管理完全受保护区”得奖单位。

（本报古晋3日讯）砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里要求砂森林企业机构未来不但要积极加强对木材的研究与开发（R&D），也要加强对下游工业，尤其家具制造的研究与开发工作。

对此，他希望该机构勇于接收挑战展开更多研究与开发工作，同时表示砂州政府乐意提供有关方面的资助。

他举例，不久前他到芬兰考察，对该国一种品种的树木感到好奇，询问下得知该树木要种到人手环抱大小需要70年，然而他表示砂州有一种树的生长率更快，生长到人手环抱大小只需7年。因此，他认为砂州在有关方面具有潜能，如果可以善用有关树木，种植更多，彼岸可以将一整片种植林列为木材生产区，而不需要砍伐原始森林树木。

同时，他也表示，芬兰近期也成功研发一种喷雾，可降低空气温度。该喷雾采用天然树木原料制作而成，对环境友善。对此，该国除了在寒冷气候测试，他也邀请该国到处在热带的砂拉越进行测试。与此同时，他也欢迎砂森林企业机构组织代表团展该方面的考察，砂州政府也乐意资助经费。

阿邦佐哈里是昨晚出席砂林业机构庆祝成立14周年晚宴上致词时，如是表示。

此外，他也表示将于本月中召开的砂立法议会会议中，提呈法案以成立砂拉越研究理事会，届时便会强化各领域的研究与开发工作，其中也包括木材领域。
另一方面，砂森林企业机构有限公司主席拿督尤索哈尼法于较早前致词时表示，该机构的在全砂各地设立48个一站式标签中心，成功加强该机构打击非法木材及不符合规格木材问题。

他也表示，在科学研究方面，该机构也与新加坡专家合作下，至今已成功为砂拉越找到12种花卉新品种，而今年也找到6个具潜能名列新品种的花卉，并将之列入新加坡国际科学杂志中。

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