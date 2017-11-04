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亞航魯直飛新加坡 12月27日啟航

发布于 November 4, 2017

（梳邦3日讯）连续九年蝉联世界最佳低成本航空的亚航今日发布从民都鲁直飞新加坡新国际航线，每周4趟航班于2017年12月27日启航。
新航线的发布是亚航在砂拉越州扩张计划的一部分。除了添加新航线-古晋直飞深圳及民都鲁直飞新加坡，亚航也增加了东马主要航线的航班频率;古晋-美里每周29趟航班、古晋-新加坡每周16趟航班及美里-新加坡每周7趟航班。
为庆祝新航线开售，亚航特备了民都鲁直飞新加坡免费机位促销（免费机位促销为单程票价，不包含机场税。税收和费用从37令吉起，须符合条规。），今日起至2017年11月12日开放于airasia.com及亚航手机应用程序订购，出发日期为2017年12月27日至2018年3月23日。
亚航有限公司商务主管李德龙说:“我们很荣幸能接着这星期发布古晋直飞深圳后再从砂拉越州发布另一个国际新航线。新航线的发布及增加航班频率将持续加强我们在东马的地位并进一步实现我们发展砂拉越州的承诺，符合我们为该州设下的计划。
“我们衷心感谢砂拉越州政府的长期支持，没有他们的支持这些都不会实现。砂拉越除了旅游业之外也有许多优势，除了推动该州的旅游业，我们相信民都鲁-新加坡新航线也将促进两个城市的贸易和投资项目。”
亚航如今从民都鲁直飞三个目的地-新加坡、吉隆坡及古晋，每周共有39趟单程航班。从2017年11月起，亚航于新加坡樟宜机场的营运将由1号航站楼(Terminal1)迁移至4号航站楼(Terminal4)，乘客可体验自动化、快速及便捷的值机过程。
与马来西亚及印尼为邻国，新加坡设有许多旅游景点，包括滨海湾金沙、滨海湾花园、圣淘沙岛、环球影城、新加坡美术馆、世界上最大的海洋水族馆-海洋生物公园等等。狮城在乌节路、阿拉伯街、唐人街、武吉士街、克拉码头和小印度都是著名及独特的饮食街。新加坡也是一个逛街及娱乐胜地，著名的活动包括大销售、新加坡Grand Prix、Laneway Festival、Zouk Out等等。
最新促销及活动请关注亚航推特(twitter.com/AirAsia)及面子书(facebook.com/AirAsia)。

民都鲁(BTU)-新加坡(SIN)航班时间表：
航线 航班代号 出发时间 抵达时间 航班频率
新加坡-民都鲁 AK1284 0910hrs 1100hrs 星期一、三、五、日
民都鲁-新加坡 AK1285 1125hrs 1315hrs 星期一、三、五、日

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