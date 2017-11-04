首長：包括徽章 砂發展銀行正式推展

砂首席部长拿督巴丁宜阿邦佐哈里在众人陪同下为砂发展银行主持推展礼。

（本报古晋3日讯）砂发展银行今日正式推展，首席部长拿督巴丁宜阿邦佐哈里同时也在会上推展砂发展银行徽章。

砂发展银行于2017年5月11日成立，并由砂州务秘书丹斯里莫希迪甘尼为首，担任银行的主席；首席执行员则为具有丰富金融界经验的沈庆文，他也曾经是肯纳格投资银行高级总监。

与此同时，沈庆文也是Am投资银行公司砂区域总监，任职了29年的他负责掌管砂拉越其余投资银行的运作，包括企业顾问、债务资本市场、企业和机构银行业务、经济业和私人银行。

于2015年退休并重返金融界的他，也将在非常具有经验的团队给予的支持下带领砂发展银行启航，其团队在金融机构都有超过20年经验的专业人士。

砂发展银行在2016年公司法令下为非规定的发展金融机构，并由砂资本开发资源有限公司全资拥有。

值得一提的是，今日砂发展银行推展礼上也颁发了徽章设计奖项予得奖者，来自美里的冠军得主张振福成功以简单且不失创意的设计在众多参赛者中夺冠，赢取5千令吉的现金奖。

张振福在接受媒体访问时表示，砂拉越徽章的徽章概念来自砂拉越手制草席，颜色则以砂州旗颜色，即红色、黄色为主。

徽章也以颜色拼凑为S字形，寓意砂拉越（Sarawak)。