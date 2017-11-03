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鄭俊英遺憾未能送金柱赫最後一程

发布于 November 3, 2017
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【首尔3日讯】
曾演出韩剧《布拉格恋人》及综艺节目《两天一夜》的韩国男星金柱赫，10月30日于首尔江南区三成洞发生交通意外身亡，终年45岁，事件震惊韩国演艺界。金柱赫昨晨举殡，并将安葬于忠清南道瑞山市的家族墓地，与其亡父一同长眠此地。
金柱赫10月31日在首尔峨山医院设灵，连日来不少艺人前往悼念。金柱赫于2013至2015年参与《两天一夜》时与车太铉、郑俊英、金钟旼及Defconn等成员感情深厚，后来他为专注演戏发展而退出节目，令其他成员及观众大表不舍。而郑俊英近日因正身处库克群岛拍摄野外求生节目《丛林的法则》，原定11月5日返韩，1日晚韩国方面表示因拍摄地太偏僻，加上当地通讯局发生火灾，故无法跟郑俊英联络得上，未能第一时间将金柱赫的死讯告知。直至2日晨才成功联系，据悉郑俊英得知噩耗后大受打击，伤痛得呜咽不止！制作组表示该处没有直航飞机，会寻求方法尽快安排他返韩，而郑俊英事务所指他返韩后会立即前往金柱赫的墓地致祭。
不少网友炮轰制作组为何选址于通讯不便的地方，指若发生事故会很危险，又替郑俊英心痛，表示他赶不及送金柱赫最后一程，一定非常遗憾！

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