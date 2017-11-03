朱茵入行26年首度封后 “只想回香港抱黃貫中”

朱茵入行26年，首夺影后奖项！第13届中美电影节于11月1日在美国洛杉矶举行，并公布电影节“金天使奖”获奖名单，朱茵凭中国电影《二次初恋》勇夺最佳女主角，首夺影后的她开心地在微博报喜，以“百感交集”及“卜通卜通”来形容自己的心情及心跳，可惜夫婿黄贯中没有同行，好友陈法蓉第一时间送上祝贺，并为朱茵骄傲！

金天使奖的其他大奖，最佳男主角由演出《李保国》的林永健夺得，最佳电影为《战狼2》，最佳导演是《功夫瑜伽》的唐季礼，最佳男、女配角分别由《战狼2》的吴刚及《你若安好》的孙茜夺得。而中国最具人气美国男演员是主演《美国队长3》的Chadwick Boseman，至于中国最佳人气美国导演则是《英伦对决》导演Martin Campbell。

身在美国的朱茵获奖后受访，指夺奖一刻像发梦：“很开心呀！之后和战友同事去吃海鲜庆祝。（老公黄贯中不在身边？）他有工作不能陪同，所以我最想快点飞回香港，好好抱着他亲吻！”朱茵随后在微博喊话老公黄贯中，写道：“百感交集，拥着‘年度最佳女主角’的金天使奖，心里卜通卜通的，老公，只差你在身旁（感谢中美电影节）。至于身在外地的黄贯中得知太太夺得影后，替她感到开心，说到庆祝，他说：“计划书还在想着，写好在告诉你，总之一定要大庆祝。”

此微博曝光后，网友纷纷围观并留言称：“实至名归，努力是会有收获的，拍戏的时候你一直坚持做到最好。”“成功从来得之不易，这是你努力换来的，爱你的人在这一刻也百感交集…真棒！”“太美了，脸上丝毫没有岁月的痕迹。”