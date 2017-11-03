4萬5303考生6日起 應考第三學期STPM考試

（吉隆坡2日讯）4万5303名考生将于本月6至9日以及14日在全国683所考试中心，应考2017年第三学期大马高级教育文凭（STPM）考试。

大马考试理事会（MPM）发文告说，其中4万4819名考生来自政府学校、私立学校222人、私人考生254人，以及州政府学校8人。

另一方面，5万11名考生将于本月15和16日，以及20和21日在670所考试中心应考2018年第一学期STPM考试。

该理事会说，其中4万9746人来自政府学校、私立学校168人、私人考生80人，以及州政府学校17人。

此外，有4万1078名考生参与2017年第一学期STPM重考，重考日期和2018年第一学期STPM考试日期一样；另外，有4万289名考生于本月22和23日，以及27和28日参与2017年第二学期STPM重考。

大马考试理事会说，11月份大马大学英语水平测试（MUET）将于本周六（4日）举行，4万8065名考生将在483所测试中心应考。

该理事会劝请考生携带身份证和准考证（LPKC）出席STPM考试，MUET考生则携带报考登记文件（MUET/D）。

考生可在大马考试理事会网站http://www.mpm.edu.my下载准考证和报考登记文，及确定考试中心所在地点。

若考生面对天灾例如水灾或土崩事件，以致难以前往考试中心，他们须前往临近的考试中心，向该考试中心的首席监考官报到，以便当天在该处应考有关试卷。

大马考试理事会行动室将从早上7时运作至下午5时，以应对在这两项考试进行时可能出现的任何状况。

行动室电话号码为03-61261668、03-61261600、03-61261650、03-61261651、03-61261653、03-61261661 或03-61261662。