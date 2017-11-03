反貪一哥婚外情風波不斷 網絡再傳第3短片

（吉隆坡2日讯）大马反贪污委员会首席主席拿督斯里祖基菲里卷入婚外情风波不断，网络于今日再流传出第3支短片。

这支长达57秒的短片是由一个名为Jejak Dua Belas 的户口上载到社交媒体。这支短片警告，若当局不全面彻查祖基菲里的风波，那所有的画面将公诸于众。

短片的一开始，便讲述政府支付前往香港的飞机票后，祖基菲里却没有按照原定计划出席一项活动，也质问这是否非腐败。

在短片中，闭路电视画面显示了酒店房间的情况，包括凌乱的床褥，也打上了“是否要将短片公布于众后才有透明调查”的字眼。

短片的尾声也警告阿里韩沙，不要为了自保而包庇祖基菲里。

香港曾在今年3月23日举办一场年度亚洲反贪污论坛，出席者为该区域的政府与律师代表。

无论如何，媒体并未确定祖基菲里在当时是否有出席这项论坛。

在这之前所流传的第一与第二支短片中，内容显示了祖基菲里与一女子前往峇厘岛的行程详情，当中包括两人的护照、登机证等。

短片在社交媒体疯狂流传后引起热议，许多网民甚至好奇当事人将如何回应指控。

不过，祖基菲里较后通过电视台访问时，驳斥所有指控，并形容这些诋毁旨在打击他与反贪会。

全国总警长丹斯里弗兹日前也宣布，警方基于接获一名投报人以涉案反贪会官员身为穆斯林，不应介入他人婚姻为由的投报后，已针对此事，援引刑事法典第498条文开档调查。