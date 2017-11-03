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空難者遺孤要當飛機師 防長移交教育基金受感動

发布于 November 3, 2017
梅明恭（中排左3起）、黄可儿、廖中莱、希山慕丁、余梁贵珍、周仰杰与受惠家属及众嘉宾们大合照。
梅明恭（中排左3起）、黄可儿、廖中莱、希山慕丁、余梁贵珍、周仰杰与受惠家属及众嘉宾们大合照。

（吉隆坡2日讯）至亲空难，但孩子三年后仍然告诉国防部长，长大了要当飞机师。国防部长希山慕丁出席旗手教育协会移交共160万令吉教育基金予马航MH370和MH17失踪和罹难机组人员的孩子仪式上，对于孩子的回答为之动容。他过后在记者会上说，虽然有关悲剧已过了3年，但仍有人不忘关怀罹难者的遗孤，让他非常感动。“最令我动容的是，我询问其中2名孩子日后的志愿时，他们的回答是‘飞机师’。”
旗手协会移交160万令吉教育基金予23名马航MH370与MH17失踪和罹难机组人员的40名孩子，以作为他们的教育基金，每名孩子将获得4万令吉。交通部长拿督斯里廖中莱受邀颁发有关支票，并由国防部长暨旗手教育协会赞助人拿督斯里希山慕丁见证。
协会主席拿督余梁贵珍说，未来2年将透过联昌银行信托账户，每3个月颁发一次教育基金。在每名孩子与监护人的联名户头，每3个月支付5000令吉，直到4万令吉完全付予该名孩子为止。
旗手教育协会是由私人界创办，联合资助机构为余仁生、云顶集团、合成种植和吉隆坡甲洞。 这项教育基金是由马来西亚余仁生董事主席拿督余梁贵珍以及云顶集团主席丹斯里林国泰夫人潘斯里黄可儿联合发起。
她们是在2014年发生马航MH370与MH17悲剧时，接洽当时兼任交通部长的希山慕丁，提议为机组人员的孩子成立教育基金。
出席移交仪式的嘉宾也包括协会3名董事成员东姑阿末雅哈亚、潘斯里林薇芬与丹斯里郑有石；云顶集团署理主席敦哈聂夫及董事丹斯里查希迪，拿督周仰杰及余仁生集团总裁梅明恭。约有230名嘉宾出席上述仪式，包括马航MH370和MH17机组人员的家庭成员。

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