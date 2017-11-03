美媒爆轟6K演練炸關島

（华盛顿2日综合电）美国《国防新闻》（Defense News）周刊网站引述美军官员的话说，大陆战略轰炸机以美国关岛为模拟攻击目标，多次进行轰炸演练。此外，大陆轰炸机还曾飞越夏威夷附近空域。美军方面认为，尽管朝鲜积极发展核武，但北京才是太平洋最令人担忧的潜在威胁。大陆军事专家则认为，这是五角大厦释放的烟雾弹，意在混淆视听。

《国防新闻》报导称，驻扎西太平洋的美军官员称，中国在南海建造人工岛屿众所周知，但中国人民解放军空军规模已扩增到能每天派出军机赴东海、南海甚至更远的空域去展现实力。官员说，美国若与朝鲜发生冲突，他们仍认为有把握打赢。至于中国，他们很担心事态的发展。

报导指出，过去1年日本曾出动900架次军机去拦截挑战日本防空识别区（ADIZ）。2013年大陆宣布自己的ADIZ，其中有部分与日方的重迭，且包括钓鱼台列岛，从那时起，两国军机接触日益频繁，日方为此加派了两个战机中队进驻琉球那霸基地。

另外，大陆军机拦截美国军机的次数也在增加，如今可说司空见惯。美方官员说，中国军机也尝试挑战美国的ADIZ，轰-6K（H-6K）轰炸机曾飞近关岛测试其周遭的ADIZ，但次数“不频繁”，不过官员们宣称，中方正在演练攻击关岛。官员说，中方军机上述飞行皆未造成意外，情势也没有升级。

针对美方官员的说法，大陆空军专家傅前哨接受媒体访问时表示，解放军新一代中远程轰炸机轰6-K最大航程达8000公里，即飞行半径约3500公里，理论上足够飞抵关岛附近空域。但他说，对相关战略目标实施打击或模拟打击，根本没必要飞那么近。现在轰炸机都携带远程巡航导弹（巡弋飞弹），在1500公里外都能对目标实施精确打击。

傅前哨分析称，大陆空军实施远海训练已常态化，已多次突破第一岛链；但是飞抵关岛就意味突破第二岛链，唯目前公开的报导无法进行判断。

傅前哨说，在公海上空所有国家的飞机都享有飞越自由权，其他国家不得干扰或阻碍。美军关岛的飞机经常到西太地区活动，却常常指责其他国家，没有任何道理。“中国战机飞抵关岛”也许是美国五角大厦释放的烟雾弹，这一点值得观察。