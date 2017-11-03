紐約恐襲嫌犯要掛IS旗慶祝 特朗普:該處死！

大量警力聚集在纽约曼哈顿西侧快速路卡车撞人恐怖袭击现场。

（纽约2日综合电）乌兹别克移民赛波夫（Sayfullo Saipov）以恐怖组织“伊斯兰国”（IS）为名，趁着万圣节人潮聚集时，在纽约下城世贸中心附近驾驶卡车，恶意冲撞民众，导致8死15伤后，美国总统特朗普周三推文说，他该被处死。

据媒体报导，特朗普在推文中写道：“纽约市恐怖分子要求在病房挂IS旗—这下他可高兴了。他杀了8个人，还造成12人重伤。应该处死！”

据纽约《每日新闻》（New York Daily News）报导，一名消息人士透露，29岁的赛波夫为自己完成任务感到高兴。另一名消息人士则说，他毫无悔意，并为达成目标感到欣喜。赛波夫因发动恐袭，被警方开枪击中腹部，目前正在医院接受救治，状况稳定。

8死者曝光

美死者父：兒為減肥騎單車

（纽约2日综合电）美国纽约曼哈顿31日发生卡车恐袭造成8人死亡，其中5人来自阿根廷、1人来自比利时，另两名死者为美国公民。其中一人的父亲说，儿子3年前动了减重手术后开始骑单车维持体态，没想到竟会遇上死劫。

两名美国公民分别为32岁、来自纽泽西州的德雷克（Darren Drake），以及来自波士顿、现居纽约市的23岁克里夫斯（Nicholas Cleves）。

德雷克的父亲接受美国广播公司（ABC）访问时说：“我甚至没办法生气，我一点都不生气，我真的感到非常悲痛。”他表示，德雷克是家中独子，本月18日将满33岁，

德雷克的母亲芭芭拉（Barbara）则在接受《纽约每日新闻》电话访问时说，德雷克在3年前动了减重手术后，就靠着骑单车维持体态。她指出，德雷克会在午餐时，到西侧公路的单车道，骑纽约Citi Bike当作运动。她还说，周二早上才和德雷克通过电话，“他就像平常一样出门工作，这一切对我来说真的无法承受。”

另据WABC-TV报导，克里夫斯目前和母亲一起住在纽约市，他总是以单车代步。