省錢又安全領原裝藥品 一馬診所讓人民獲福利

砂第二财长暨国际贸易及电子商务部长拿督斯里黄顺舸（坐者）受邀在嘉宾到访册上签署大名。站者左为诗巫省卫生局长莫哈末拉益斯医生。

（本报诗巫2日讯）继大宏商业区一马诊所投入社区服务后，诗巫现有10个同类型的诊所，包括设于诗巫城市转型中心的诊所在内，让人民得以拥有更便利的医疗服务，尤其是社会中低下阶层。

砂第二财长暨国际贸易及电子商务部长拿督斯里黄顺舸今日前往大宏商业区一马诊所巡视后，对本地媒体如是指出。

他说，马来西亚现有的医疗服务系统十分理想，人民到一马诊所寻求医疗服务，只须付费1令吉，即可领取一大堆药物。“而且这些药物全部乃原装药品，而非一般重新装瓶的药物，包括咳嗽药水，在市面上每瓶或需付费7、8令吉。

“诗巫省的医疗领域在卫生局长莫哈末拉益斯医生的领导下，医护人员皆十分能干尽责，且具奉献精神，全力投入服务人民。”

他强调，现今在全球，或许没有任何一个国家的政府提供如此优良的医疗系统。即使在中国，倘若缺乏金钱，就无法获得相应的治疗。

“在这个地区设立一马诊所是十分恰当的，因为邻近一带乃诗巫的教育枢纽，包括砂科大学院、莱拉泰益学院、Woodlands国际学校，还有即将开办的古晋社区学院诗巫分院。”

此外，他表示，这个地区的周遭也有伊班长屋与不少房屋兴建计划，以及新珠安警局宿舍，因而对医疗方面具有相当高的需求。

而据诗巫省卫生局长莫哈末拉益斯医生披露，大宏商业区一马诊所于今年10月16日投入社区医疗服务以来，过去2周共有154位患者上门求诊。“在现阶段，这个诊所共有7位医护人员，包括1位医生，3位助理医务员以及3位护士。”