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林碧鵡獲十月份最佳業績 富貴辦眾心團圓發布會

发布于 November 3, 2017
欧国华（右1）及黄爱惠（左1）与获得现金奖励的代理合摄。
欧国华（右1）及黄爱惠（左1）与获得现金奖励的代理合摄。

（诗巫2日讯）富贵集团诗巫分行于日前假富贵训练室举办“众心团圆”即代理员发布会，并为11月及12月生日的代理们提前庆生。
该发布会以团康，“可爱的玫瑰花”为开场，场面可爱且温馨。接着是一系列的当月活动回顾以及颁发现金奖励和各奖项给在业绩挑战中脱颖而出的杰出代理们，随后亦公布了一系列的客户优惠。
富贵集团诗巫分行特设代理月月交单挑战以鼓励代理每个月至少呈交一张销售单张。连续交单3个月可获得名牌托运行李箱，连续交单6个月可获得名牌平板电脑，连续交单9个月可获得名牌智能手机。
十月份最佳业绩销售龙虎榜得奖名单如下：
最佳服务专员：林碧鹉
最佳服务副总监：邱美燕
最佳区服务总监：杨荣珍
最佳个人生基风水销售奖：杨荣珍
代理月月交单挑战得奖名单如下：
连续交单3个月：杨荣珍
连续交单9个月：张维开
与此同时，富贵集团诗巫分行在11月份推出新的福地–天主教区（新天New Heaven以及新地New Earth）。此两个新开发的区域专为天主教徒而设。值得一提的是，凡于2017年11月份购买富贵山庄指定新产品-新地New Earth将享有高达4千令吉的现金回扣以及36个月的0%利息供期优惠。
富贵集团诗巫分行将于本月10日至12日在诗巫民众会堂星洲展销会摆设摊位并摆放新骨灰殿-永恒纪念馆的实质样本，让每位客户都可以看到新骨灰位的特色。除了产品介绍，富贵集团亦将于星洲展销会举办“欢乐假期”儿童绘画/填色比赛以及歌唱比赛“我是小麦霸1.0”。
欢迎有兴趣了解及购买富贵产品者或有意加入富贵大家庭的伙伴们，请亲临南兰路第一巷门牌48号或拨打084-322 111询问相关事项的条件和规则。

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