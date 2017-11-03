培育高素質工程師 科大重型實驗室開幕禮

黄顺舸在牌匾上签名。

（本报诗巫2日讯）砂科大于昨早在该校董事主席拿督斯里黄顺舸主持下，进行重型结构实验室开幕礼。

在该实验室中，拥有一个重型反应楼层、一台静液压执行器（65吨容量）、一台动态液压执行器（50吨）、两台万能试验机（60吨与200吨）及一套液压千斤顶系统。

黄顺舸表示，该实验室耗资1千多万令吉建成，对该校而言是好的设施，反映出该校培育出高素质的工程师。

他称，该校的实验室可以让校外的公司与机构前来测试。

他续称，该校成立5年来，共开放了20个科系，从学士学位开始至博士学位。

与此同时，校长拿督阿都哈金表示，该实验室是婆罗洲岛最大、最完整及最先进的设施，若是校外的公司或机构要进行测试，将会征收基本的收费。

他称，目前该校土木工程系共有141位学生，于2016年共有36位学生结业，而且该科系获得马来西亚工程局（Board of Engineers Malaysia）的认证。

他指出，该实验室的主要研究领域是土木工程结构和材料工程师、环境与废水工程师、土壤与岩土工程师、高速公路与交通工程是及液压与水文学工程师等。