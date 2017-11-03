黃順舸：感謝魏威廉貢獻 免一馬診所3年租金

拿督斯里黄顺舸在诗巫省卫生局长莫哈末拉益斯医生（中）的带领下，了解一马诊所内的药剂部门。

（本报诗巫2日讯）“我们感谢全胜发展有限公司董事经理拿督魏威廉，在去年度完成大宏商业区的店屋兴建工程后，即为诗巫省卫生局提供3年免租金的优惠，在其中个店屋单位的底楼设立一马诊所。”

砂第二财长暨国际贸易及电子商务部长拿督斯里黄顺舸今日在大宏商业区巡视一马诊所后，对本地媒体发表了上述谈话。

“我们希望该公司能从明年度开始，即2018至2020年透过免租金的优惠，让一马诊所在这个店屋单位底楼运作，过后视实际情况如何，双方可以再进行这方面的协商。”

另一方面，诗巫省卫生局长莫哈末拉益斯医生披露，德古路一马诊所及万隆一马诊所的店屋单位，每月租金皆为1千200令吉。

“诗巫再也一马诊所亦由发展商提供免收租金的方式投入运作，而顺合花园一马诊所则由顺合集团出资兴建，相信是现阶段本地最理想的一马诊所。”

同时，全胜发展有限公司工程经理温演忠表示，共有20个商业店屋单位，目前大部份已顺利出售，仅余下5个单位，并希望透过一马诊所及诗巫社区学院的开办，能顺利带动这一区的热潮。