進行一日正式訪問 英國王儲伉儷訪我國

英国王储查尔斯与苏丹陛下进行会面。（新闻局提供）

（本报斯市2日讯）英国王储查尔斯伉俪今旋风访汶进行一日的正式访问。

汶莱苏丹陛下及苏丹后于今日在汝鲁伊曼皇宫个别接见了英国王储查尔斯及康沃尔公爵夫人。

在汶莱苏丹陛下接见英国王储查尔斯仪式中，陪同英国王储查尔斯出席为英国驻汶莱最高专员琳西。出席仪式有汶莱首相署部长兼第二财政部丕显拿督阿都拉曼、首相署部长兼第二外交及贸易部长丕显拿督林玉成。

在苏丹后接见康沃尔公爵夫人中，陪同苏丹后出席为拉茜达公主，陪同康沃尔公爵夫人出席为英国驻汶莱最高专员夫人。

苏丹陛下及苏丹后也在会后在皇宫特设午茶会，以欢迎英国王储查尔斯伉俪的到访。出席下午会的有首相署高级部长皇太子阿穆达迪毕拉及太子妃、玛立王子伉丽、杰菲里柏嘉亲王、拉茜达公主、玛吉达公主及玛丝娜公主等皇室成员。

英国王储查尔斯伉俪是于今日抵达汶莱进行一天的正式访问。英国王储查尔斯伉俪抵汶时获得汶莱首相署高级部长皇太子阿穆达迪毕拉及太子妃在机场的迎接。

同时在机场的有汶莱首相署部长兼第二财政部丕显拿督阿都拉曼伉俪、首相署部长兼第二外交及贸易部长丕显拿督林玉成伉俪、汶莱外交及贸易部副部长拿督哈芝艾文伉俪、汶莱皇家警察部队警察总监拿督哈芝占米、汶莱皇家武装部队指挥官拿督达威伉俪。

皇太子及太子妃与英国王储查尔斯伉俪在之后步行经过由汶莱皇家武装部队所组成的仪仗队，随即离开机场。

皇太子及太子妃与英国王储查尔斯伉俪也在今午在艾汀纳宫与驻汶莱英国辜克军人及家人进行会晤。

英国王储查尔斯伉俪于今离开汶莱，在机场送行的为第二财政部丕显拿督阿都拉曼伉俪、首相署部长兼第二外交及贸易部长丕显拿督林玉成伉俪、汶莱皇家警察部队警察总监拿督哈芝占米、汶莱皇家武装部队指挥官拿督巴达威伉俪及英国驻汶莱最高专员琳西伉俪。