黃玉明感激熱心公益人士 巴甘中公獲贈《联合日报》U电子报

陈宏祥（左2）移交《联合日报》U电子报予巴甘中华公学校长黄玉明。

（本报美里2日讯）巴甘中华公学教师、董事部和家长获30份《联合日报》U电子报！

巴甘中华公学距离美里城有一段路，坐落在巴甘区甘榜里面，目前有75位学生就读。

今早砂旅游、艺术与文化部助理部长拿督李景胜的特别助理陈宏祥，以及《联合日报》U电子报负责人杨伟淇拜访巴甘中华公学校长黄玉明，进行一项交流。

巴甘公学目前包括校长，校内共有12位教师，10位的华裔老师，另2位是马来教师。在12位教师中，除了2位老师是来自西马，其他是州内的教师，有数位老师已定居美里。

黄玉明校长表示，在75位学生当中，华裔占有20%、50%土著，30%是混血儿。

她说，巴甘公学在郊区里，住在该区的家长因为在市区工作的缘故，为了方便上下班接应孩子，所以都把孩子们送到靠近工作地点的小学就读，巴甘中华公学的学生都是当地居民。

巴甘中华公学多年以来获得阿末莱国会议员和立宾拉玛州议员的关照，向政府申请拨款提升学校设施。

黄玉明校长今早感激热心公益赠送U电子报人士，让所有教师和董事部，或学生家长将获得《联合日报》U电子报。

電子教學有助學習

讓土著生掌握華語

（本报美里2日讯）土著学生人数占多，巴甘中华公学不断寻求教学方案，让土著生掌握华语，电子教学有助学习。

巴甘中华公学校长黄玉明接受《联合日报》记者访问时表示，土著学生就读华校难免会面对他们的学习能力，尤其是家中没有人可教导他们华语，只能在学校学习，面对障碍。

她说，老师在教学方面艰苦，尤其是1年级和2年级的土著学生，他们在学习华语方面比较慢，难吸收，需要花很多的时间教导，这是教师们的一项挑战。

虽然如此，她和老师们常常研究该如何教学，有效的教导学生曾强语言。

巴甘中华公学办学艰难，不断改进教学，他们也希望家长和居民的配合，一起解除学生所面对的障碍。

2016年巴甘中华小学电子教学落成后，学生开始对学习有感兴趣，因为电子教学的课本上是以卡通来教学，使到小学生们都很专心的听讲和观看银幕的教导。