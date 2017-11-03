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張健仁：百姓處入不敷出困境 首相財算無法解決膨脹問題

发布于 November 3, 2017
行动党主席张健仁（中）与两名同僚共同展示首相日前所汇报的2018财政预算案书籍。
行动党主席张健仁（中）与两名同僚共同展示首相日前所汇报的2018财政预算案书籍。

（本报古晋2日讯）行动党砂州主席张健仁坦言虽然首相纳吉27日公布的2018年财政预算案中给予了人民小恩小惠，但则无法解决平民百姓每天所面对的日益膨胀的生活费问题。
他昨日在发布会上说，虽然纳吉和国阵每年都会自称其财政预算案为“亲民预算案”，但每年人民的生活越来越苦，生活费越来越高，平民百姓都处于“钱不够用”和“入不敷出”的困境。
他说，就以2018年财政预算案中所建议的减2%所得税为例，对于那些收入可缴税介于2万零1令吉至7万令吉的人士来说，这2%税率的减少，将是他们少还介于300令吉至1千令吉的税，实际上对他们的经济负担于事无补。
张健仁也以2014年还未实行消费税为例说，当年政府收到的“个人和公司所得税”为896亿令吉。而在非直接的税收中（出口和进口税、国产税和销售税）则为374亿令吉。可是在2015年实行消费税后，个人和公司所得税提升为964亿令吉，而在非直接税收中，则为532亿令吉，开始逐步增加，所以这也是导致人民生活更苦的原因。
另一方面，他也提到我国的2018年发展拨款与2017年的480亿令吉发展拨款维持一样。但由于所有货物的价格都在涨价。因此实际上2018年的480亿令吉实值已大大不如2017。
他表示任何国家的经济发展，皆依靠政府的发展拨款。如今国阵政府因为国库空虚，居然没有增加明年的发展拨款。如此，国家又如何能发展？
此外，他也抨击纳吉的预算案讲词中，完全只字不提“贪污”，这显示出政府没有认真打击贪污，最终将继续的使到我国政府债务高筑，要我们的孩子去承担这些国债。
对于砂州政府一直争取的20%石油开采税，张健仁也失望表示纳吉也完全没有提及，同样维持在以往的5%。对此他表示相较于希联所推出的财政替代案，则白字黑字清楚阐明将归还20%开采税给砂州政府（一旦取得执政权），砂州享有应有的权益。

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