屢發生金錢遊戲詐騙案 李開運籲民眾提高警惕

美里中华总商会理事长李开运（左）和秘书卢耀喜律师（右）吁请民众在作出任何投资决定之前，必须查证再三确认，切忌以小钱博大钱的“侥幸”心态。

（本报美里2日讯）随着金钱游戏诈骗事件屡再发生，美里中华总商会理事长李开运吁请民众务必提高警惕，以免误入金钱圈套。

李开运今日在该会接受记者访问时指出，尽管警察部门、国家银行一直都有在提醒民众要严加警惕防范，误轻信可急速致富的金钱游戏，惟仍然有民众误入圈套成为受害者。

在此，他提醒民众在作出任何投资之前，必须对投资项目、公司背景等进行查证了解，或询问身边亲朋戚友，再三确认。

同时，以银行的回酬率最高约4%，以及公积金一年5%至7%回酬利率来看，他认为民众对一个月就能获取20%至30%高回酬率的投资计划应该持有质疑心态，避免一时贪图高回酬利率而损财又害人。

另外，该会秘书卢耀喜律师也说，投资者常常都会持有以小钱博大钱的“侥幸”心态，往往一个不谨慎就误入诈骗圈套。

他在谈话中，也以自己再近期接获有关税务退款的函件警戒民众，一旦看到类似信件，应该随即将之删除，不要因为轻易相信而落入金钱陷阱。

他指出，警察部门、国家银行、关税局等只会利用书面通知，不会通过电话或线上解决。