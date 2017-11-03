突擊發展工程 極度不滿素質 阿賢怒令承包商重做

沈桂贤检查工程内部，确保符合标准。

（古晋2日讯）石角区医院拿督沈桂贤再次突击检查石角区发展工程，并对数项工程素质感到极度不满，指示负责承包商须即刻重做。

沈桂贤今日也将致函巴达旺市议会，提醒该市议会在遴选承包商时，必须以工程素质为考量，而不是一再遴选最低竞标者。

亦是砂地方政府及房屋部长的沈桂贤昨日出席在吉隆坡度一项会议，于傍晚抵达古晋国际机场后，就即刻前往石角廉价屋和史打博等数个地区，检查已完成的工程。

“我对这些工程的素质感到不满，这是我今年第三次亲自检查工程，所以会致函给市议会，提醒他们遴选承包商时必须要以工程素质为考量，而不要再选最低竞标者。”

沈桂贤现场也提醒随同的巴打旺市议员官员说，“这到底是系统问题还是人为？如果是系统不妥就要纠正，如果是人为，我必须采取行动。”

他要求市议会提供所有巴达旺在石角选区推行发展工程的负责承包商资料，一方面方便民众了解，另外也会向首席部长汇报。

他表示，如果相关的承包商无法履行工程职务，不能为民众提供高素质的工程，那么就不能继续让他们获得发展工程。

“这只是开始，未来几年还有很多发展计划，若连这些工程都做不好，还能进行其他的吗？”

沈桂贤认为，素质不好的工程必须要重做，到最后可能遴选最高竞选者还划算。

他要巴达旺市议会在会议上提出讨论，所有市议员也必须认真看待，服务和表现不佳的市议员任期届满后就更换。

沈桂贤也说，雨季就要来，必须做好所有道路的排水系统，避免给民众带来不便。