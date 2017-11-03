首页 新闻 南砂新闻 突擊發展工程 極度不滿素質 阿賢怒令承包商重做

突擊發展工程 極度不滿素質 阿賢怒令承包商重做

发布于 November 3, 2017
沈桂贤检查工程内部，确保符合标准。
沈桂贤检查工程内部，确保符合标准。

（古晋2日讯）石角区医院拿督沈桂贤再次突击检查石角区发展工程，并对数项工程素质感到极度不满，指示负责承包商须即刻重做。
沈桂贤今日也将致函巴达旺市议会，提醒该市议会在遴选承包商时，必须以工程素质为考量，而不是一再遴选最低竞标者。
亦是砂地方政府及房屋部长的沈桂贤昨日出席在吉隆坡度一项会议，于傍晚抵达古晋国际机场后，就即刻前往石角廉价屋和史打博等数个地区，检查已完成的工程。
“我对这些工程的素质感到不满，这是我今年第三次亲自检查工程，所以会致函给市议会，提醒他们遴选承包商时必须要以工程素质为考量，而不要再选最低竞标者。”
沈桂贤现场也提醒随同的巴打旺市议员官员说，“这到底是系统问题还是人为？如果是系统不妥就要纠正，如果是人为，我必须采取行动。”
他要求市议会提供所有巴达旺在石角选区推行发展工程的负责承包商资料，一方面方便民众了解，另外也会向首席部长汇报。
他表示，如果相关的承包商无法履行工程职务，不能为民众提供高素质的工程，那么就不能继续让他们获得发展工程。
“这只是开始，未来几年还有很多发展计划，若连这些工程都做不好，还能进行其他的吗？”
沈桂贤认为，素质不好的工程必须要重做，到最后可能遴选最高竞选者还划算。
他要巴达旺市议会在会议上提出讨论，所有市议员也必须认真看待，服务和表现不佳的市议员任期届满后就更换。
沈桂贤也说，雨季就要来，必须做好所有道路的排水系统，避免给民众带来不便。

  • 梅明恭（中排左3起）、黄可儿、廖中莱、希山慕丁、余梁贵珍、周仰杰与受惠家属及众嘉宾们大合照。

    空難者遺孤要當飛機師 防長移交教育基金受感動

    （吉隆坡2日讯）至亲空难，但孩子三年后仍然告诉国防部长，长大了要当飞机师。国防部长希山慕丁出席旗手教育协会移交共160万令吉教育基金予马航MH370和MH17失踪和罹难机组人员的孩…
    November 3, 2017
    5 second read
  • gg18

    候選人須受人民歡迎 首相：否則沒機會上陣

    （亚罗士打2日讯）首相拿督斯里纳吉昨晚与吉打州国阵领袖会面及举行历时1个小时的闭门会议，会议的大略内容包括来届大选的候选人必须是受人民欢迎的人选，而不是只在中央受欢迎，否则有关人选…
    November 3, 2017
    1 second read
  • gg17

    美媒爆轟6K演練炸關島

    （华盛顿2日综合电）美国《国防新闻》（Defense News）周刊网站引述美军官员的话说，大陆战略轰炸机以美国关岛为模拟攻击目标，多次进行轰炸演练。此外，大陆轰炸机还曾飞越夏威夷…
    November 3, 2017
    7 second read
载入更多相关文章
  • 行动党主席张健仁（中）与两名同僚共同展示首相日前所汇报的2018财政预算案书籍。

    張健仁：百姓處入不敷出困境 首相財算無法解決膨脹問題

    （本报古晋2日讯）行动党砂州主席张健仁坦言虽然首相纳吉27日公布的2018年财政预算案中给予了人民小恩小惠，但则无法解决平民百姓每天所面对的日益膨胀的生活费问题。 …
    November 3, 2017
    0 second read
  • 杨莉与该支部组织秘书黄联欢交谈。

    選出38中央代表 週日人聯古晉支部新執委改選

    （本报古晋2日讯）人联党古晋支部今日上午10时至下午五时在改支部举行支部、分部、青年团及妇女组执委改选提名。 …
    November 3, 2017
    0 second read
  • 首长阿邦佐哈里（前排左5）与众部长及公务员们合摄，带领众人竖起拇指赞好。

    總稽查司廉政報告 砂每年獲乾淨記錄

    （本报古晋2日讯）砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里表示，砂州拥有崇高的廉政，在每年的总稽查司报告中都获得相当干净的记录，然而他仍在内阁中设立首长署廉政与监察部，以持续监督砂州政府各单位，…
    November 3, 2017
    0 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭