成龍好萊塢成名作導演 強迫口交當面手淫

自从好莱坞重量级制片哈维韦斯坦（Harvey Weinstein）被踢爆数十年来利用权势性骚甚至性侵业界女性后，接着导演詹姆斯托巴克、影帝奇云史柏西等曾有类似行为的好莱坞男星或业界人士的不堪真面目一一现形，最新的是曾执导过《尖峰时刻》系列、《X战警：最后战役》的布莱特雷纳（Brett Ratner）与奥斯卡影帝达斯汀霍夫曼也成为被指控性骚的对象，霍夫曼已发声明道歉，雷纳则不回应。

美国《洛杉矶时报》爆料，《异种》女星娜塔莎韩丝翠（Natasha Henstridge）指控90年代在雷纳的纽约公寓时，他强迫她为他口交；奥莉维亚曼恩则说雷纳曾当着她的面自慰。文章中还指出，雷纳曾对片场的女临演说，只要跟他上床，就给她一个角色，但雷纳全盘否认指控。

但关于影帝霍夫曼的报道，则让不少人跌破眼镜。女作家安娜葛拉汉杭特向《好莱坞报道》表示，32年前仍是17岁剧组实习生时，参与电视电影《推销员之死》5周实习期间，霍夫曼4度对她袭臀，还在她面前大开黄腔，她不堪被骚扰呈报主管，没想到霍夫曼当着所有工作人员的面询问她，“妳认为我是性别歧视的猪，是吗？”并向她道歉承诺会停止。多年后安娜回想此事，依旧觉得很不舒服，“我明白他所做的一切，与女性在好莱坞与其他地方的遭遇是相同的。他是个性掠夺者，我只是个孩子，那就构成性骚”。

现年80岁的霍夫曼，分别在1980年以《克拉玛与对克拉玛》、1989年的《雨人》夺下奥斯卡影帝荣衔。他出身剧场，1976年以《毕业生》打开知名度。除了2座到手的小金人，他也曾另外5度入围奥斯卡奖；13度入围金球奖，抱回家6座（包含一座终身成就奖）；也曾获4座英国影艺学院电影奖、2座艾美奖等；1999年荣获美国影艺学院终身成就奖。无论何种角色，霍夫曼总能传神演绎，被视为当代最伟大的演员之一。

霍夫曼在安娜葛拉汉杭特消息披露后不久，乖乖发声明道歉：“我对女性有最高的尊重，对于我可能做过让她不快的任何事深感惶恐，我很抱歉，这反映出的不是目前的我。”媒体指出，年轻气盛的霍夫曼在片场恶名昭彰，拍摄《克拉玛对克拉玛》期间，他曾甩梅莉史翠普巴掌，自以为可凭此激发她的演技。他后来为自己辩白，“我当时快要离婚，不断跑趴嗑药，生活每个层面都受到负面影响”。