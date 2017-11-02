紐約恐襲！相隔半條街聽到槍聲 Josh愛犬救命

美国纽约曼哈顿下城区当地时间周二下午发生汽车撞人事件，造成至少8死及多人受伤，纽约市长白思豪（Bill de Blasio）称是恐袭。事发时美国著名唱作男歌手Josh Groban在社交网留言指自己正身在事发地点半条街之隔！

他留言爆粗：“我的天呀！我刚听到枪声即抱着爱犬走避。在市中心。X！我希望所有人都没事。我在事发地点半条街外，没见到发生的情况，但听到至少8至19下枪声。外面的人大家要小心。”事后Josh表示自己仍然很震惊，当时原本牵爱犬出外买咖啡，但爱犬在事发前10分钟“拉他”入半街之隔的公园。

胡琳在当地“没心情玩”

除了Josh之外，香港女歌手胡琳原来亦身在当地，她在网上报平安，表示原本打算去看万圣节游行，但现在已经没有心情外出！

此外，名人红星都为事件在社交网上致哀，其中乐坛小天后Taylor Swift在Instagram贴上纽约日落的照片，写上：“我爱你纽约”并加上心碎emoji。此外，素儿莎丹娜（Zoe Saldana）、“小丑”谢勒力图（Jared Leto）等亦致哀，谢勒留言说：“为纽约这可怕与心碎的一天送上爱。”