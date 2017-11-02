英王儲查爾斯伉儷 今日起訪馬

大马邮政公司推出标志着马英双边关系60周年纪念的特别邮票。

（吉隆坡1日讯）英国王储查尔斯及夫人卡米拉将于11月2日至8日，对大马展开访问。

外交部今日发表文告指出，查尔斯王储伉俪是首次访问我国。

文告指出，曾访问我国的英国皇室成员是英女王伊莉莎白二世及爱丁堡公爵，他们于1998年9月20日至23日期间，出席在吉隆坡举行的第16届共和联邦运动会开幕礼，以及威廉王子与凯特王妃，在2012年9月到访。

它指出，查尔斯王储伉俪将访问数个地方，并出席一些重要的活动，以纪念马英建交60周年。

王储伉俪预料将与各阶层的大马人交流，由王室成员至贫困儿童，以及商业代表。

王储伉俪也将在国家皇宫觐见国家元首苏丹莫哈末五世，并拜会首相拿督斯里纳吉及夫人拿汀斯里罗丝玛。

为纪念这次具有历史意义的访问，大马邮政公司推出标志着马英双边关系60周年纪念的特别邮票。

两国的双边关系涵盖各个领域包括贸易、国防、教育、数码经济、绿色工艺、再生能源、文化及旅游。

大马是英国第二大的东盟出口市场，英国则是大马第三大的欧洲贸易伙伴。

在教育方面，目前有1万8000名大马人在英国求学。