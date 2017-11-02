與民享用咖哩 甘望魚參拜糯米 納吉抵吉港口受迎迓

（亚罗士打1日讯）首相拿督斯里纳吉今日到访亚罗士打，展开一整日紧凑的行程。

首相今早约9时15分抵达吉打港口甘榜实勿朗哥打，受到千人迎迓，他先到当地出名的“劲爆甘望鱼摊”（Gerai Temenung Meletop）与当地居民共进早餐，并享用了当地出名的咖哩甘望鱼、参拜糯米（Pulut Sambal）以及一杯拉茶。

用完早餐后，首相步行到附近的渔民巴刹，沿路上与当地居民打招呼，民众也印制横幅“2018财政预算案，对渔民最棒”、“感谢首相，渔民福利受到维护”等迎接首相的到来。

首相与渔民对话约45分钟后，再与巴刹档口小贩打招呼。

纳吉于早上约11时启程前往达鲁阿曼州政府大厦闭门会见吉打州领袖。

今早多名国阵成员党州级与地方级领袖陪同首相到实勿朗哥打，包括吉打州务大臣拿督斯里阿末巴沙、马华吉打州联委会主席拿督李志亮、吉打州行政议员兼吉打州马华署理主席拿督梁荣光、吉打州民政党主席拿督谢顺海、吉打州民政党妇女组主席陈清凤、马华吉打港口区会主席拿督黄荣贤等。

首相于中午12时在苏卡默兰迪室内体育馆与公务员会面、3时15分巡视波各先那滤水站、4时15分到五百廊探访巫统元老曼苏、4时45分与民集会及颁发援助金予小园主、晚上8时在Grand Alora酒店会见吉打州国阵，晚上10时之后才会启程返回吉隆坡。