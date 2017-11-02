尿檢呈陽性打警衛 拿督斯里擁毒品前科

警方证实，涉及殴打志愿警卫团人员的29岁廖姓「拿督斯里」曾拥有一项毒品前科。

（吉隆坡1日讯）全国副总警长丹斯里诺拉昔证实，涉及殴打志愿警卫团人员的29岁廖姓“拿督斯里”曾拥有一项毒品前科，其在被捕后所进行的尿液检验结果也呈阳性反应。

不过，警方在逮捕该嫌犯时并未搜获任何毒品。

诺拉昔今午在出席吉隆坡警部屠妖节门户开放活动后表示，警方将针对该名嫌犯的尿液结果，而援引危险毒品法令展开调查。

“警方也将从其他角度调查，该名嫌犯是否有涉及其他非法活动。”

上周五（27日）清晨6时30分，嫌犯在雪兰莪州安邦南天宫九皇爷正门处，被指疑不满在场维持交通秩序的志愿警卫团人员指其座驾阻碍交通，并认为对方当时是以吆喝口气，竟众目睽睽朝3名警卫团人员掌掴与殴打。

尽管有传闻指该嫌犯在事发时曾亮出枪械及拥有枪械执照，但诺拉昔对此并无正面回应，只表示警方至今未发现枪械。

“那个照片（嫌犯拥抢照）不知道是谁的，但至今是没有（发现枪械），如果有我们就采取行动。”

他表示，任何持有枪械执照的人士，一旦做出威胁周遭的举动，全国总警长将根据法律所赋予的斟酌权而决定是否要撤回有关执照。

随着副首相拿督斯里阿末扎希表示，当局将调查嫌犯所持有“拿督斯里”勋衔的来历后，诺拉昔进一步向媒体表明，警方将调查该名嫌犯的头衔一事。

另一方面，诺拉昔也证实警方已接到总检察署的指示，继续调查一马公司案件。

“我们已收到总检察署所退回的调查报告，我们将根据总检察署的指示继续调查，但恕我不能告诉大家调查工作的进度。”