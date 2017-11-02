明年大選雖逼近 泰政府拒解除政黨集會禁令

（曼谷1日综合电）泰国首相巴育说，虽然下届大选已经定在明年举行，不过政府目前还不打算解除政党集会禁令。

泰国军方2014年中旬推翻英叻政府后，就禁止所有政党举行任何集会。军政府本月初宣布将于明年11月举行全国大选后，各政党频频向军政府施压，要求允许政治集会与活动。

巴育昨天在内阁会议后对记者表示，泰国的政治斗争仍很普遍，各政党持续彼此抹黑，因此还不能解除禁止政治集会的禁令。他呼吁各政党先放下成见再说。

巴育说：“我们今天仍不会解除禁令，但大家不要感到气馁。我们仍看到人们在抹黑，你们必须停止这么做，这样大家才能够放心。”

军人政府上台之初保证会在18个月内举行大选，但过后一再后推，甚至说法矛盾。

去年8月修宪及公投通过新宪法草案后，巴育就承诺今年11月举行大选。但泰王蒲眉蓬去年10月驾崩，全国进入一年哀悼期，加上新王哇集拉隆功要求修改新宪法草案涉及君主权力的条款，巴育以此为由宣布大选推迟到2018年中旬。

本月初，也是泰国军人执政团“全国维持和平秩序委员会”主席的巴育宣布，会在明年11月举行大选。由于军政府曾一再推迟大选日子，反对党对新日期仍有所质疑，加上政府至今拒绝解除政党集会禁令，使政党更感不满。

上届执政的为泰党的成员素尼萨告诉媒体记者：“军政府若要展现举行大选的诚意，就应该解除政党集会禁令。我们剩下的时间不多了。”

泰国自2006年起就陷入政治分裂的局面。当时军方发动政变，将时任首相达信拉下台。虽然后来达信流亡海外，但多年来他却从未远离泰国政治，以至于今天的泰国基本上分为支持达信和他的妹妹英叻的“红衫军”以及首都曼谷精英派和其支持者“黄衫军”。

英叻目前也与哥哥一样流亡海外，但当局表示不知道她究竟在哪里。英叻8月下旬在法庭要对她涉嫌渎职的案件下判前逃走，盛传她去了伦敦，要寻求政治庇护。