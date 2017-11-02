駐緬臨時協調員任滿 聯合國派新人接替

（仰光1日综合电）在联合国和缅甸政府之间因罗兴亚难民危机而关系日益紧张之际，联合国决定派出新人担任驻缅甸的临时协调员。

缅甸国务资政昂山苏姬曾私下向外交人员透露，对联合国感到懊恼，特别是其人权部门。联合国一再指缅甸当局是在对罗兴亚人进行“种族清洗”，缅甸当局则在两个月前停止让联合国属下的救援组织在若开邦活动，直到近日才同意解禁，但具体安排还没敲定。

缅甸政府也拒绝让联合国的驻地协调员升格，联合国因此只能派出临时协调员。联合国提名挪威的奥斯特比出任临时驻缅甸协调员，接替任期已结束的德萨利安。奥斯特比曾在阿富汗和东帝汶等地为联合国工作。

缅甸军方8月25日在若开邦展开大规模镇压行动以来，已有超过64万罗兴亚穆斯林逃往孟加拉。

由印度尼西亚前总检察长的马祖基领导的调查小组表示，缅军的镇压行动导致的死亡人数不详，但“人数可能极度的多”。

虽然昂山苏姬表示罗兴亚人可以回国，可是至今每天仍有数以千计的人冒着生命危险爬山涉水越入孟加拉。

过去两天，又有至少七个人在乘小船渡河到孟加拉去时遇难。

昨天早上，一艘载着33个罗兴亚难民的小船在纳夫河上翻覆，一人当场死亡，另六人送院，其中三人不治。

周一傍晚，另一艘难民船在塔克纳夫港停靠时，三名10个月至三岁的幼儿落水，惨遭溺毙。

自8月底以来，已有至少200名罗兴亚人在通过海路逃亡孟加拉途中遇难。