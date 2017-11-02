40年前也曾逃孟 羅興亞難民追述緬軍暴行

孟加拉境内的罗兴亚难民营里食水缺乏，人们在泥地上四处凿井。井水虽浑浊，却极其珍贵。（法新社）

（仰光1日综合电）缅甸军方被指假借反恐之名，对罗兴亚人赶尽杀绝，引发当前引起世界关注的罗兴亚难民潮。其实早在40年前，当时的缅甸军人政府也曾利用打压手段，大规模驱逐罗兴亚人，短短一个月内迫使20万罗兴亚人逃往孟加拉。

今年8月底，若开邦爆发武装冲突后，罗兴亚人法佐带着妻儿逃到孟加拉避难。这是法佐第二次沦为难民，1978年若开邦也曾发生针对罗兴亚人的暴力活动，当年还是个小孩的法佐随着家人逃离他们居住的村落。他说：“我们当时真的过不下去了。年轻人被他们掳走，一些被杀害，另一些被（扣为人质）勒索赎金。”

法佐口中的“他们”指的是缅甸军人和若开邦的佛教徒。法佐与家人当时逃到孟加拉躲了八个月，之后缅孟两国政府达成协议，大约20万罗兴亚难民被遣回缅甸。这些难民一回到缅甸，先被送到拘留营接受两天的审问。之后，法佐一家人得以返回他们位于孟都镇的村落，但迎接他们的是被烧毁的房屋和农田。

愁容满面的法佐回忆说：“我们到山上砍树重建房子，前后三到六个月，生活才恢复正常。”可就在那个时候，住在附近的佛教徒又来捣乱，向他们勒索钱财。

辗转40年过去了，法佐成家后生了四子二女。去年8月底的一个清晨，当他准备做每日祷告时，突然传来连串爆炸声响，他跑到屋外一看，惊见远处火光闪烁。他说：“军人当时在向民房和清真寺发射火箭。”