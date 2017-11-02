哈莉瑪總統：共和聯邦歷史 新英有望深化開拓雙邊關係

英国王储查尔斯王子（左二）与夫人卡米拉（左一）昨晚受邀到总统府出席由星国总统哈莉玛（右二）与她夫婿穆罕默德为他们所设的晚宴。

（新加坡1日综合电）我国两年后将庆祝现代新加坡开埠200周年。新加坡因为共和联邦历史，而与英国有着多方面的密切关系，下来有望继续与英国深化和开拓双边关系。

来新访问四天的英国王储查尔斯王子与夫人卡米拉，昨晚到总统府出席由哈莉玛总统所设晚宴，哈莉玛总统在致辞时表达上述期许。

哈莉玛总统以“丰富多元、持久不朽”形容新加坡与英国的关系，而两国历史可追溯至莱佛士爵士于1819年登陆新加坡。在那之后，双边关系发展密切，无论是贸易、语言、国家治理和法律体制的模式、建筑乃至人际关系都显而易见。

例如，新英双边贸易额是我国国内生产总值的三倍；在本地营业的英国企业超过4000家；而旅居本地的英国人约有四万，人数在东南亚国家当中最多。

查尔斯王子则形容英新这两个“对等的国家”有“亲密伙伴关系”，而这是建立在共有的历史，以及“真正的友谊带来的互信和相互了解”。他也说，英新关系的核心在于“我们一样坚信着如果一起合作，一加一会大于二”。

他也忆述自己在1979年访新时，已故建国总理李光耀邀他出席“小型午宴”，结果多数的内阁部长都出席，午宴还上了20多道菜。他指自己在午餐后感觉“智力备受考验”。昨天的晚宴有鸡汤、蒸鲈鱼以及煎和牛肉等五道菜。

威尔斯亲王查尔斯（68岁）与康沃尔公爵夫人卡米拉（70岁）昨早抵达总统府，在正式欢迎仪式结束后与哈莉玛总统会晤。查尔斯过后与李显龙总理会晤，而卡米拉则与李总理夫人何晶茶叙。

李总理昨晚在面簿上表示期待明年在英国伦敦举行的共和联邦政府首脑会议上，与查尔斯伉俪再次会面。首届会议于36年前在新加坡举行。

查尔斯伉俪昨天也到滨海公园的世界大战阵亡战士纪念碑，向在两次世界大战中牺牲的英国、新加坡和共和联邦士兵献花圈致敬。

查尔斯王子午后到由新加坡回教理事会成立的“和谐中心”，与本地十大宗教领袖、青年领袖和学生等30多人进行闭门交流。查尔斯王子极力推广宗教间的交流与和谐，之前也曾因此获埃及阿兹哈大学颁发的荣誉博士学位。

到和谐中心的还有主管回教事务的通讯及新闻部长雅国博士。

查尔斯王子到和谐中心的同时，他的夫人则到淡马锡初级学院参观，并参加为共和联邦写作比赛参与者举办的工作坊。与她交流的其中一名淡马锡初院生去年在这比赛中荣获亚军。这个奖项自1883年举办至今，李总理也曾在1970年获奖。

在出席晚宴前，查尔斯王子到麦里芝蓄水池的树顶吊桥，并与环保人士和看守员（ranger）等交流，了解这个自然保护区的多项计划和我国的生物多样性。

星国今天将举行以查尔斯伉俪之名为胡姬花命名的仪式。哈莉玛总统昨晚致辞时也透露，查尔斯王子今天会到中峇鲁组屋区走访。据知，其他行程包括参观新加坡国家美术馆、学府和英国企业。

查尔斯王子来访是继英女王伊丽莎白二世与夫婿菲利普亲王2006年对星国展开第三次国事访问以来，英国皇室对星国展开的最高级别访问。