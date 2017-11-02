農基工業聯誼晚會 吳宜強獲成功企業獎

阿都拉曼伊斯迈（左3）颁发2017年潜能企业奖（乡区）予洁西葛琳。

（本报诗巫31日讯）砂农业局于前晚在常青酒店举办农基工业联谊晚会，同时也颁发2017年成功企业奖、潜能企业奖及模范官员奖。

2017年成功企业奖由来自泗里街的吴宜强获得，潜能企业奖由罗哈尤获得，潜能企业奖（乡区）由洁西葛琳获得，砂南区模范官员奖由罗斯吉美思获得，砂中区模范官员奖由贝蒂沙塔获得，至于砂北区模范官员奖则由沈梅珠获得。

砂农业现代化、土著土地与区域发展部长拿督阿玛道格拉斯表示，目前州政府采取大胆的行动以期让所有砂民脱离贫穷线，因此州政府实施各项计划来提升砂民的收入及缩小人民收入的差距，并且也推行社会经济转型计划、乡区转型计划及服务与表现转型计划。

他称，为了转型社会经济，政府透过砂农业局来实施一些计划，建立收集、加工与包装中心。

他指出，出口有品质与安全使用的农产品是他们所要面对的课题，对此他们需要加强安全食品与品质的水准至国际等级，以便能够出口至先进国及其他国家。

道格拉斯也指出，州政府已看到透过数位应用能更快的将产品流入市场中，故此农业局正开着手进行开设数位经济与数位商务课程。

他认为透过数位经济，能够让州内的企业家具备远见及国际的水准，因为透过数位应用，每一位企业家不仅能够销售自己的产品，同时还能与其他企业家合作，借着共享知识来提升产品的素质。

为了达到服务与绩效转型，他呼吁农业局要兴起组织工作文化，优先提升良好品行与绩效，毕竟工作文化能表现出卓越的个人与团队的贡献。

由于道格拉斯未克出席农基工业联谊晚会，故由农业助理部长阿都拉曼伊斯迈代读其讲词。

与此同时，砂农业局副局长蔡联国表示，透过农基工业中的企业与食品工业发展计划下，能够让个人达到高收入来脱离贫穷。

他称，2017年农基工业企业嘉年华会于本月27日至29日举行，在全砂农基工业企业家之间引起极大的回响，并且也达到该局主办该嘉年华会的目的，即促进农基工业企业之间的良性竞争、提升农基工业企业的宣传技能及给予本地企业机会来扩张市场。

他续称，在这3天的活动中，共获得55位企业家参与，并且总销量达到近11万令吉。他指出，今年共有127位企业家参与宣传活动，并且总销量达到47万3千260令吉。

蔡联国也指出，今年共有443位企业家仍旧在该局的领导下。

他说，该局也将于今日与明日主办2017年农基工业大会，吸引182位农基工业与家庭经济员工参与，以及81位该局企业领导参加该大会。

他表示，为了回应州政府的政策，共有146位企业家在该局的领导下，将在三马拉汉、诗巫、民都鲁与美里参与数位经济农商业计划。

他也表示，在品行发展计划中，今年共进行44个课程，包括一个访问学习计划，吸引1千472位人士参与。