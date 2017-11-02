12小時湊足8萬 江澤如籌醫藥費喊停

为江泽如（左4）签署接受捐款的协议书之后，在善心组织古晋理事甲必丹田志和（右2）的见证下，将协议书交回给马来西亚善心组织副会长甲必丹拿督刘思乐。右1为该组织古晋志工吴诗顺。左起为病患者之父亲江先武，母亲刘凤妹，其妹妹江泽萱。

（本报古晋1日讯）为江泽如展开的筹资医药费喊停！

由马来西亚善心组织为古晋石角路血癌病患者江泽如发动的筹募医药费，在昨天短短不到12小时，就已经为他凑足马币8万令吉。

从昨天中午开始，通过马来西亚善心组织在全国20多个微信群组，以及脸书同时发动和分享后，获得国内各地善心人士的热心捐助，善款源源而来，捐款也包括来自石角区的热心人士，以及石角区州议员拿督沉桂贤医生的个人捐助。

截至昨晚9时，收到的善款已达马币8万2250令吉，所以此项筹款活动正式喊停。

善心组织感谢各界善心人士的热心捐助，让该组织可以在最短的时间内，为病患者筹足医药费。

此外，病患者江泽如的父母亲，除了衷心感谢善心组织为他们的儿子筹募医药费，解决了他们为医药费而发愁的烦恼之外，而且也同意，剩余的款额，将保留给善心组织去协助其他病患者。

他们也衷心感谢来自各界善心人士的捐款。而善心组织承诺，剩余的款额，将会用于捐助给其他病患者，造福广大群众。

马来西亚善心组织副会长甲必丹拿督刘思乐与理事甲必丹田志和，今早在古晋志工的陪同下，探访了目前在家修养的江泽如，并签署了接受捐款协议书。

现年24岁的江泽如，是于今年中才出来社会工作（电工技术人员）一个多月，但却在7月初被诊断患上“急性骨髓性白血病”（简称血癌），除了需要进行化疗之外，如有适合的骨髓，也需要进行骨髓移植。

经过砂拉越中央医院血科单位医生的安排，为病患者与其胞妹江泽萱（22岁）进行骨髓配对后，证实两人的骨髓吻合，其胞妹可以捐献骨髓给兄长。

因此，砂中央医院血科单位已着手安排两人进行骨髓移植。

不过，由于在马来西亚政府医院中，只有雪兰莪州安邦政府医院有提供这项骨髓移植的服务，但如果要让病患者到该医院进行这项手术，就需要花上一段漫长时间的排期等待。

另一个选择就是在马来亚大学医疗中心进行骨髓移植。该医疗中心是属于半政府机构，如果在该医疗中心接受骨髓移植，病患者必须在该医疗中心留院至少3至4个月，因为骨髓移植是一项非常高风险和复杂的手术，它涉及化疗及干细胞移植等。

由于病患者家人无法承担此笔庞大的医药费，所以砂中央医院血科单位专科医生特致函予善心组织在古晋的理事，希望该组织能捐助医药费予病患者，或协助病患者发动筹款。

善心组织在接到来自院方的求助后，除了捐助马币2万令吉予江泽如之外，也同意为他发动筹款，并在昨天短短的数小时内，成功凑足8万令吉。

这除了解决病患者家属为筹募医药费而烦恼的问题之外，也让病患者的砂中央医院主治医生，可以根据接下来的医疗程序，继续为病患者进行化疗，以便彻底清除体内癌细胞，以及之后把江泽如和其胞妹江泽萱，保送到马大医疗中心进行骨髓移植，而且时间预计是在明年1月的第一个星期。

根据砂中央医院血科单位专科医生告知，江泽如已经接受了4次化疗，至今情况稳定，更难得的是，其胞妹的骨髓和他的骨髓非常吻合，所以如果接受骨髓移植，江泽如是有机会康复，更何况这名病患者非常年轻，只有24岁。

江泽如于两个星期前，刚完成第四次化疗，目前在家中休养。不过，他必须在本月6日，倒回砂中央医院复诊，以及接受癌细胞检验，确保其癌细胞已经被清除。

无论如何，目前为江泽如所凑足的医药费，将由善心组织代收，直到江泽如与其胞妹前往马大医疗中心进行骨髓移植时，直接缴付予该医疗中心。

至于剩余的款额，将保留给一向以救助贫苦病患者为目标的“马来西亚善心组织”，作为日后捐助给其他有需要的病患者。