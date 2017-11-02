宣布興建華小 吳標生憂國選糖果

吴标生（左3）与黄天明颁发3年挑战杯予男子组得奖人张强友。

（古晋1日讯）联邦政府不久前宣布兴建华小的时间点， 斯木省华总会长拿督吴标生博士担心是国选糖果。

他说，第十三届国会将于明年5月届满自动，由于大选日益逼近，国阵政府为了要赢取下一届的执政权开始大派大选糖果。

他称，联邦政府于2008年大选后至今，没有批准增建华小。可是3天前，教育部长拿督斯里马哈基尔突然宣布，政府批准兴建10所全新华小（雪兰莪和柔佛各增建5所），以及搬迁6所微型华小。

但遗憾的是，砂拉越虽然是国阵的长期存款州却没有被纳入考量。

吴氏认为，这项宣布如果是纯正为了解决华裔人口密集区的教育需求，为了国家教育、为了下一代，对华社来说是一项天大的好消息，确实是历史性的宣布。

但他担心，从宣布的时间点来看，又不禁让人联想到这是一种大选前捞取廉价的政治资本，换取选票，首相纳吉在国会提呈2018年财政预算案里面完全没有提到这“10+6”新华小的建立。

拿督吴标生博士是受邀为其方言挑战杯歌赛上受邀致词时，这模样表示。

“我们感到非常遗憾与感叹这项宣布又再次的证明了在大马的政治环境下，华文教育往往成为政治舞台上的祭品。目前联邦政府的做法主要是以政治需求为考量的权宜之计，而不是根据国民教育的实际需求来处理增建华小的问题。”

他慎重的表示，华小是我国教育体系的一部份，为国家作育英才，教育是联邦政府的职责，所以他慎重的呼吁联邦政府停止将华小当作捞取政治资本的工具，应该要公平合理的对待华小！

根据华裔人口的增长和社区的需求来制度化拨款和拨地增建华小，而不是像目前这样根据“政治需要”，在必要时尤其是全国大选或补选时，才以个案处理方式宣布搬迁和增建一些华小。