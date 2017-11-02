為保險而跑 報名截止剩兩週

筹委会主席黄贤海（中）与大马全国寿险及家庭伊险顾问公会古晋分会主席黄雪菁（左3）带领部分筹委成员展示“为保险而跑”的宣传海报。

（古晋1日讯）“为保险而跑”的报名截止日期剩下最后两个星期了，您参加了吗？

为配合宣导2017年世界保险醒觉运动，而由马来西亚全国寿险及家庭伊险顾问公会（NAMLIFA）古晋分会所主办的“为保险而跑”，订于12月3日（星期日）上午6时在古晋南市市政局大厦开跑，报名截止日期是11月15日（星期三）。

这场堪称开创全砂保险业界竞跑活动先河的健康路跑活动，备有幸运抽奖环节，价值总额将近5000令吉的10双Brooks品牌跑鞋，等着参加者赢取。

此项路跑活动设有3公里和6公里的组别，报名费每名成人55令吉，报名者将可获得一个礼袋、T恤、面巾、奖牌、头带和路税标贴。

小孩（12岁以下）的报名费是30令吉，将可获取一件T恤和奖牌。

举办竞跑活动的主要目标是传达保险可保障公众人士的重要信息，并且也是迎合每年的世界保险醒觉日，所采取的积极宣导保险业之步伐之一。

世界保险醒觉日是每年的6月28日，而马全国寿险及家庭伊险顾问公会古晋分会首当东道主所举办的“为保险而跑”活动，正是为迎接明年度的世界保险醒觉日领衔欢庆，来个暖身和助势，立下保险业的里程碑。

不仅如此，主办单位秉持取之社会，用之社会的精神，除了透过举办此项深具意义，既鼓励民众投入健康有益身心活动和获得保险教育灌输之际，也将在扣除开销经费之后，拨出款项捐献给慈善机构，支持爱心公益事业。

欲知“为保险而跑”详请和有意报名者，可联络以下负责人:黄贤海Desmond Wong（019-8276633）、Rosela Bong（019-8277363），或Winnie Lim（017-8035500）。

或者也可前往位于翠绿山庄购物广场的RevRun Brooks报名。电话号码是082-459397。