充制義肢之用 巴甘奴人聯移交92公斤拉環

人联党巴甘奴支部社会关怀行动组主任县议员张德发在人联党巴甘奴支部主席邓威廉见证下，移交92公斤拉环移交给石山狮子会会长陈龄，国际狮子会308-A2区第3专区主席卢元来及国际狮子会308-A2区第9分区主席甲必丹余继香。

（本报美里31日讯）人联党巴甘奴支部移交92公斤拉环予石山狮子会，充作制成义肢帮助行动不便且需要义肢人士。

该支部的社会关怀行动组主任县议员张德发表示，人联党巴甘奴支部是在经过一年多的时间收集92公斤的拉环。

他于本月28日在人联党巴甘奴支部主席邓威廉的见证下，将92公斤拉环移交给石山狮子会会长陈龄。

陈龄感谢社会大众给予的鼎力支持，响应这项回收拉环慈善活动，以行动来为社会付出贡献，帮助残疾群体制成义肢。

石山狮子会是在2013年开始发动这项“收集爱心拉环慈善运动”，并且委任该会驯狮杨晓强为筹备会主席。

筹备会主席杨晓强表示，该会于过去在发动这项活动后，获得社会积极响应，包括来自西马、沙巴、汶莱、民都鲁、老越、林梦、马鲁帝、泗里街、诗巫、美里等地。

他表示，他们发动这项活动宗旨在于通过彼此的合作，共同参与社区，齐聚善的力量，帮助弱势群体，通过收集拉环，造福残疾的不幸社群制成义肢。