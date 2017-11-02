與中國大不同 華人權益由華社爭取

美里华总会长许德忍和副会长唐世瑜赠送中国祖宗下南洋的历史书予中国驻古晋总领事馆程洪和副总领事张阳。

（本报美里1日讯）砂拉越华社付出贡献大，与中国不一；中国人民由政府辅助。

中国驻古晋副总领事张阳在美里华总的交流会上说，他在砂拉越古晋就任中国驻古晋副总领事有7个多月，这是他首次来到美里。

他表示，一直以来都想要拜访美里，但始终没有机会，这次终于来到了，非常的高兴，而且成功的与华总各工会代表交流。

“确实感谢美里的华社在多年以来为华社付出，的确有感动，经常都在报章上可看到砂拉越的华社举办活动，已见证了华社是走在最前面。”

副总领事张阳指出，他来到砂拉越已感觉到这里与中国不一样，因为在中国维护人民的事情大部分都是由政府在做，中国政府包做一切，但砂拉越的华社是为华人而做，而且照顾到多么的细致，无论是老人、小孩、妇女或青年，都是华社为华族争取利益、维护，以及支持，确实是功德无量。

更何况这里是马来西亚的一个多元种族的地方，华人都和各民族共同生活的地方，依然保持和睦共处，和平的在一起，华人的生存与发展，这是多么的辛苦。对于中国大陆的华人和这里不一样，因为大陆更多的复杂。