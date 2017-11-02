海龍寺屋頂足球場 3日開始營業

海龙寺俱乐部设立的屋顶足球场（SSLK Rooftop Futsal）即将于本月3日晚上7时正式开始营业。

（美里1日讯）美里省海龙寺斗姆宫九皇大帝罗汉三皇龙公属下的海龙寺俱乐部设立的屋顶足球场（SSLK Rooftop Futsal）即将于本月3日（农历九月十五日）晚上7时正式开始营业。

草地足球场、室内足球场，这些都不足为奇。最近一年在国外兴起的屋顶足球场，你见识过吗？这些建在屋顶上的足球场周围以及顶上都围着网，任凭怎么用力踢，球都不会有飞出楼顶的危险，足球爱好者能在高空中尽情享受足球。

这是美里最近市区的屋顶足球场，下班后就可约3、5好友开球，足球爱好者都愿意就近选择屋顶足球场锻炼身体。

相比11人制的足球比赛，五人制最大优点就是组队容易，下班就可以约上3、5好友在球场上相聚，踢完后回到家洗个澡倒头就能睡个好觉，这恐怕也是最近几年5人制足球越来越热门的原因。

这个屋顶足球场是座落于珠巴9号路海龙寺内的素食堂与宿舍顶楼，营业时间从每天下午5时开始至凌晨1时，有兴趣踢足球的人士可以向海龙寺主席吴佛生预约，电话0112-6202626。

海龙寺屋顶足球场不分种族、不分宗教，欢迎各界有兴趣的人士都可以前来参加或观赏，组队或现场凑足人数一律欢迎。