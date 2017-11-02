麥可馬因：晉升為文化 高階思維應成習慣

砂教育、科学与科技研究部部长拿督斯里麦可马因为2017年思想文化国际大会主持开幕仪式。

（本报古晋1日讯）砂教育、科学与科技研究部部长拿督斯里麦可马因认为，在把高阶思维成为文化之前，首先必须率先把它训练为日常的一种习惯，日复一日、年复一年的重复性实行才能将其晋升为一种文化。

他表示，随着全球化教育制度的转变，以往“背书”的教学方式已经不再行得通。尤其是在社交网络服务多样化的年代，更是需要具有高阶思维才能判断和辨别有关消息和言论的真伪。

他称，以前教师的职责就是教会学生认字、读书、写字和顺利通过考试，但是这对如今全球化的社会已是不足矣的。故此，教育部提倡思想文化教育系统，希望通过为教职人员提供的高阶思维培训后，能栽培出具有思想文化的下一代。

他是于今日中午，受邀为2017年思想文化国际大会主持开幕仪式上致词时强调，必须先把思想文化制造成一种习惯，才能将它晋升为文化。

”我们通过小型活动来创造思想习惯，让学生思考，从老师身上所学到的来学以致用，这些也都会成为一种生活上的习惯。”

故此，麦可马因表示，所有参与大会的教职人员在这之后必须把所学到的带进课堂，让思想成为一种习惯后，久而久之便成为生活上的习惯。