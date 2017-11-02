截至10月31日 移民局稅收1億5千萬

大马移民局总监拿督斯里慕斯达法阿里（右）召开新闻发布会时摄。左为砂移民局长肯拉本。

（本报古晋1日讯）砂移民局长肯拉本指出，该局每年获得约6千万的运作拨款，同时，截至今年10月31日，该局共征收达1亿5千万令吉税收。

他称，截至今年10月31日，该局所发出的护照达10万1千675本，共1千780万3千500令吉；10万9千74张外劳临时工作准证（PLKS），共7千948万7千655令吉；1万8千783张学生准证；1万1千54张签证；执法行动达780次；非法外劳入境（PATI）逮捕行动达2千443次，获得罚款61万7千200令吉，以及674万5千816张入境准证，共670万令吉。

与此同时，砂移民局目前正实施的发展项目，也包括耗资2千万令吉的老越巴卡拉兰边界关卡建设；耗费4千400万令吉建设实文然（Semuja）外劳扣留营；还有从汶莱边界至美里双溪都九（Sg Tujuh）关卡提升双程道路工程，此工程130万令吉建费全权由州政府承担，并完成70%工程；以及在古晋国际机场安装闭路电视，费用由州政府承担，目前是在安装阶段。

肯拉本是于今日在砂移民局官员反贪宣誓仪式上致词时，这样表示。

他坦诚，当局的廉政方面出现“纰漏”，包括毁坏官员纪律事件发生，不过，当局业已采取合理行动对付及重整。

此外，该局的高级官员一直透过各个管道积极教育年轻官员，譬如举办阅读可兰经活动、提供“导师-导生制（mentor-mentee）”，以及廉政演说会等。

值得一提是，该局在去年9月成功击破假冒安全准证的非法集团之手法，并逮捕19人归案；同时，今年8月也成功捣破外国非法集团使用两张登记证的案件。

他补充，砂移民局的执法行动已超越所指定绩效，即达到110%。所指定绩效是702次，当局达到780次。